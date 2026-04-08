સીઝફાયર બાદ ખુલી ગયું હોર્મુઝ, પરંતુ ઈરાનની સાથે હવે ઓમાન પણ વસૂલશે TAX, ભારત માટે રાહત કે આફત?
US-Iran War Ceasefire Update: અમેરિકા અને ઈરાન યુદ્ધ પર 14 દિવસના સીઝફાયરની જાહેરાત થઈ છે. સીઝફાયરની જાહેરાત સાથે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખોલી દેવામાં આવ્યું છે, પરંતુ સ્થિતિ પહેલા જેવી રહી નથી. ઈરાનની સાથે-સાથે હવે ઓમાન પણ આ રસ્તે જહાજોને પસાર થવાના બદલે ટેક્સ વસૂલ કરશે.
Is Strait of Hormuz Open
Is Strait of Hormuz Open: અમેરિકા અને ઈરાને યુદ્ધ પર 14 દિવસની બ્રેક લગાવી છે. બંને દેશ સીઝફાયર માટે તૈયાર થઈ ગયા છે. બે સપ્તાહના સીઝફાયરની જાહેરાતની સાથે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખોલવાની તૈયારી પણ થઈ ગઈ છે. જે હોર્મુઝને કારણે વિશ્વમાં હડકંપ મચ્યો હતો, તે ખુલવાની જાહેરાત બાદ કાચા તેલની કિંમતમાં મોટો ઘટાડો થયો છે. ભારત સહિત વિશ્વભરના શેર બજારમાં તેજી જોવા મળી છે, પરંતુ આ શાંતિ મફતમાં આવી નથી. આ શાંતિ માટે મોટી રકમ ચુકવવી પડશે. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખોલવામાં આવશે, પરંતુ અહીંથી જહાજો પહેલાની જેમ પસાર થઈ શકશે નહીં.
શું હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખુલી ગયો?
8 એપ્રિલ 2026ના રિપોર્ટ પ્રમાણે અમેરિકા-ઈરાન સીઝફાયર સમજુતિ હેઠળ હોર્મુઝ ખોલવાનો નિર્ણય કરી લેવામાં આવ્યો છે. પરંતુ અહીંથી પસાર થતાં જહાજોએ ટ્રાન્ઝિટ ફી આપવી પડશે. ઈરાનની સાથે ઓમાન પણ અહીંથી પસાર થતાં જહાજો પાસેથી ટોલ ફી વસૂલ કરશે. ફારસની ખાડીમાં આવતા આ શિપિંગ માર્ગમાંથી ફી ભર્યા બાદ જહાજો પસાર થઈ શકશે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ઈરાન અને ઓમાનના વોટર ટેરિટોરિયલની વચ્ચે પડે છે. અત્યાર સુધી ઈરાન આ રસ્તા પર ટોલ વસૂલી રહ્યું હતું. હવે સીઝફાયર સમજુતિ બાદ ઓમાન પણ તેમાં સામેલ થઈ ગયું છે.
હોર્મુઝ પર કેટલો ટેક્સ?
રિપોર્ટ પ્રમાણે ઈરાને સીઝફાયર માટે 10 શરતો રાખી છે. આ શરતોમાં હોર્મુઝ પર ટોલ વસૂલવાની શરત પણ સામેલ છે. બે સપ્તાહના સીઝફાયર શરતોમાં હોર્મુઝ ટ્રાન્ઝિટ ફીની શરતને પણ રાખવામાં આવી છે. ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સના રિપોર્ટ પ્રમાણે બે વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે સીઝફાયરની શરતો પ્રમાણે ઈરાન અને ઓમાને આ રસ્તા પર આશરે 18.5 કરોડ રૂપિયા એટલે કે 2 મિલિયન ડોલર પ્રતિ જહાજનો ટેક્સ વસૂલ કરશે. આ રકમ ઈરાન અને ઓમાન વચ્ચે રહેશે.
ટોલ ટેક્સ વસૂલ કરવાનું કારણ
ઈરાની અધિકારીઓનું માનવું છે કે આ ફીનો ઉપયોગ યુદ્ધને કારણે થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ માટે કરવામાં આવે છે. ઓમાન આ રકમનું શું કરશો તે વિશે જાણકારી સામે આવી નથી. ટ્રેડનો આ આંતરરાષ્ટ્રીય માર્ગ અત્યાર સુધી ફ્રી હતો, પરંતુ આ યુદ્ધને કારણે અહીંથી ફી વસૂલ કરવામાં આવી રહી છે.
ટોલ ટેક્સથી ઈરાનને કમાણી
હોર્મુઝ પર ટોલ ટેક્સની વસૂલીથી ઈરાનને દર મહિને 4.5 અબજ ડોલરની આવક થઈ શકે છે. યુદ્ધ દરમિયાન ઈરાન જ્યાં ટોલ વસૂલી રહ્યું હતું. કેટલાક રિપોર્ટ અનુસાર ઈરાને જહાજો પાસેથી 10થી 15 મિલિયન ડોલર સુધી વસૂલ કર્યાં છે. તો શિપિંગ ઈન્ડસ્ટ્રીની જાણકારી રાખનાર વેબસાઇટ લોયડ્સ લિસ્ટ પ્રમાણે આ માર્ગ પરથી દરરોજ 120 જહાજો પસાર થાય છે. આ જહાજોને ત્યાંથી પાસ કરવાની મંજૂરી આપવાના બદલામાં ઈરાન 2 મિલિયન ડોલર વસૂલી રહ્યું છે. ઈરાન-ઇરાક જોઈન્ટ વેન્ચર પ્રમાણે ગોર્મુઝ પર ટોલ ટેક્સ લગાવી ઈરાન દર વર્ષે 70-80 અબજ ડોલરની કમાણી કરી લેશે. જો ઓમાનની વાત કરીએ તો તેની જાણકારી સામે આવી નથી, કે ઓમાન અહીંથી પસાર થતાં જહાજો પાસે કેટલો ટેક્સ લેશે.
શું ભારતે પણ આપવો પડશે ટોલ ટેક્સ
યુદ્ધ દરમિયાન પણ ઈરાને ભારતીય જહાજોને આ રસ્તેથી પસાર થવાની મંજૂરી આપી હતી. શિવાકિલ, નંદા દેવી, જગ વસંત ગ્રીન, સાન્વી સહિત આશરે 9 જહાજ હોર્મુઝનો રસ્તો પાર કરી ભારત આવ્યા. તો 16 જહાજ હજુ પણ ત્યાં ફસાયેલા છે. ભારત પાસેથી ટોલ વસૂલ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે નહીં તે વિશે જાણકારી સામે આવી નથી. મહત્વનું છે કે ભારત પોતાના ગેસ આયાતના 90 ટકા હિસ્સો આ રસ્તેથી આયાત કરે છે. તો તેલની સપ્લાય પણ આ રસ્તેથી થાય છે. જો ઓમાનની વાત કરીએ તો ભારતને તેની સાથે સારા સંબંધ છે. તેવામાં આશે છે કે ભારતને આ ટોલ ટેક્સમાં રાહત કે છૂટ આપી શકાય છે. ઈરાને યુદ્ધ દરમિયાન ઘણીવાર ભારતનો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે. ભારતીય જહાજોને છૂટ આપી છે. તેવામાં આ ટોલ ટેક્સમાંથી રાહત મળવાની આશા છે.
