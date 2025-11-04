ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

2026મા આ જાતકોની બલ્લે-બલ્લે, બુધ અને સૂર્ય બનાવશે રાજયોગ, ધન-સંપત્તિમાં થશે અપાર વધારો

Budhaditya Rajyog: વૈદિક જ્યોતિષ મકર રાશિમાં બુધાદિત્ય રાજયોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. જેનાથી ત્રણ રાશિના જાતકોના અચ્છે દિન શરૂ થઈ શકે છે.

Updated:Nov 04, 2025, 01:03 PM IST

બુધાદિત્ય રાજયોગ-2026

1/5
image

વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં ઘણા ગ્રહ રાશિ પરિવર્તન કરી શુભ અને રાજયોગનું નિર્માણ કરશે, જેનાથી ગ્રહોના રાજા સૂર્ય અને વેપારના દાતા બુધનું નામ સામેલ છે. તમને જણાવી દઈએ કે જાન્યુઆરીમાં સૂર્ય અને બુધના સંયોગથી બુધાદિત્ય રાજયોગનું નિર્માણ થશે. જેનાથી કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. સાથે આ રાશિના લોકોને નવી નોકરી સાથે આવકમાં વધારાનો યોગ બની રહ્યો છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.

મીન રાશિ

2/5
image

બુધાદિત્ય રાજયોગ બનવાથી મીન રાશિના જાતકોના અચ્છે દિન શરૂ થઈ શકે છે. કારણ કે આ યોગ તમારી ગોચર કુંડળીના આવક અને લાભ સ્થાનમાં બનવા જઈ રહ્યો છે. તેથી આ સમયે તમારી આવકમાં વધારો થવાનો યોગ છે. સાથે રોકાણની દ્રષ્ટિએ આ સમય સારો રહેશે. જે લોકો રાજનીતિમાં છે તેને કોઈ પદની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. જૂના કામ ફરી ગતિ પકડી શકે છે. તો સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. આ સમયે રોકાણ, સમજદારી કે કૌશલ વિકાસની દિશામાં પગલું ભરવું લાભદાયક રહેશે.

વૃષભ રાશિ

3/5
image

બુધાદિત્ય રાજયોગ વૃષભરાશિના જાતકો માટે અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ યોગ તમારી ગોચર કુંડળીના ભાગ્ય ભાવમાં બનશે. તેથી આ દરમિયાન તમને દરેક કામમાં ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે. સાથે જે વિદ્યાર્થીઓ વિદેશમાં અભ્યાસ કરવા ઈચ્છે છે તેનું સપનું પુરૂ થઈ શકે છે. તો તે કોઈ ધાર્મિક કે માંગલિક કાર્યક્રમમાં સામેલ થઈ શકો છો. તો કામકાજી જીવનમાં માન-પ્રતિષ્ઠા વધશે. સાથે નવી તક સામે આવશે. સાથે પરિવાર અને સમાજમાં તમારી ઓળખ અને સન્માનમાં વધારો થશે.

મેષ રાશિ

4/5
image

તમારા લોકો માટે બુધાદિત્ય રાજયોગ લાભદાયક રહેશે. કારણ કે આ રાજયોગ તમારી રાશિથી કર્મ ભાવ પર બનવા જઈ રહ્યો છે. આ સમયમાં તમને કામ-કારોબારમાં પ્રગતિ મળી શકે છે. કરિયરમાં મજબૂતી આવશે. નોકરી કરનાર જાતકો વધુ કમાણી કરશે. સાથે જે યોજનાઓ લાંબા સમયથી અટવાયેલી હતી, તેમાં ગતિ આવશે. વેપારીઓને અચાનક મોટો લાભ થઈ શકે છે. તો શત્રુ પર વિજય મળશે અને આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. વાહન કે ઘર ખરીદવાનું સપનું પૂરુ થઈ શકે છે.

5/5
image

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

budhaditya rajyog in makarbudhaditya rajyog

Trending Photos