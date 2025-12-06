ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

નવા વર્ષમાં શનિ બનાવશે ધન રાજયોગ, આ 3 રાશિના લોકોને લાગશે લોટરી, થશે માલામાલ !

Horoscope 2026 : વર્ષ 2026માં શનિ ધન રાજયોગ બનાવશે. જે આ 3 રાશિના જાતકોના જીવન પર અસર કરશે. ધન રાજયોગના શુભ પરિણામો ત્રણ રાશિઓમાં સમૃદ્ધિ લાવશે. ત્યારે આ રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Updated:Dec 06, 2025, 06:29 PM IST

Horoscope 2026 : શનિ સમયાંતરે પોતાની રાશિ અને નક્ષત્રોમાં ફેરફાર કરે છે અને અસ્ત અને ઉદય પણ કરે છે. હવે 2026માં શનિ ધન રાજયોગ બનાવશે, જે ત્રણ રાશિઓ માટે શુભ રહેશે. શનિ 13 માર્ચ, 2026ના રોજ અસ્ત થશે અને લગભગ 40 દિવસ પછી 22 એપ્રિલ, 2026ના રોજ ઉદય કરશે. શનિનો ઉદય એક શક્તિશાળી ધન રાજયોગ બનાવશે, જે ત્રણ રાશિઓ માટે ભાગ્યશાળી રહેશે. જેના કારણે આ રાશિઓને નાણાકીય લાભ થશે.

વૃષભ રાશિ

શનિના ઉદય પછી ધન રાજયોગ વૃષભ રાશિ માટે અપાર લાભ લાવશે. વૃષભ રાશિના લોકો તેમના કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિનો અનુભવ કરશે. આના પરિણામે નાણાકીય લાભ થશે. આ નાણાકીય લાભ તમારી નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે. તમને નવા સ્ત્રોતોમાંથી પૈસા મળી શકે છે. વૃષભ રાશિના લોકોને આ ધન રાજયોગથી નોંધપાત્ર લાભ થશે.  

મિથુન રાશિ

આ રાજયોગ મિથુન રાશિના લોકોની કારકિર્દીની પ્રગતિ માટે સારો રહેશે. ધન રાજયોગ વ્યવસાયમાં લાભ લાવશે. રોજગાર શોધી રહેલા લોકોને રોજગાર મળી શકે છે. પહેલાથી જ નોકરી કરતા લોકોને ઇચ્છિત પ્રમોશન મળશે. તમને નવી નોકરીની ઓફર પણ મળી શકે છે, જેનાથી તમારો પગાર વધશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે અને તમારો વ્યવસાય વિસ્તરશે.

મકર રાશિ

શનિ મકર રાશિનો સ્વામી ગ્રહ છે. પરિણામે, શનિ દ્વારા બનાવેલ ધન રાજયોગ મકર રાશિના જાતકો માટે ખાસ ફાયદાકારક રહેશે. તમે તમારા લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરી શકશો. જો તમે ઘર કે વાહન ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સારો સમય રહેશે. નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે આ સારો સમય રહેશે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. 

