30 વર્ષ બાદ દંડાધિકારી શનિ થશે ઉદય, 2026મા આ જાતકોના શરૂ થશે અચ્છે દિન, નવી નોકરી સાથે ધનલાભનો યોગ
Saturn Planet uday: વૈદિક પંચાંક અનુસાર શનિ દેવ મીન રાશિમાં ઉદય થશે, જેનાથી ત્રણ રાશિના જાતકો માટે ધનલાભ અને પ્રગતિનો યોગ બની રહ્યો છે.
Shani Dev Uday in pisces: જ્યોતિષ અનુસાર વર્ષ 2026મા ઘમા મોટા અને નાના ગ્રહ ઉદય તથા અસ્ત થશે. જેમાં કર્મફળદાતા શનિ દેવનું નામ પણ સામેલ છે. તમને જણાવી દઈએ કે શનિ દેવ 2026ની શરૂઆતમાં ઉદય થશે. શનિ દેવ ગુરૂની મીન રાશિમાં ઉદય થશે. જેનાથી કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. સાથે આ રાશિના જાતકોની આવકમાં વધારો અને નોકરીમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
ધન રાશિ
તમારા માટે શનિ દેવનો ઉદય અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે શનિ દેવ તમારી ગોચર કુંડળીના ચોથા સ્થાન પર ભ્રમણ કરશે. તેથી આ દરમિયાન તમને ભૌતિક સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. સાથે તમે વાહન કે કોઈ જમીન-સંપત્તિ ખરીદી શકો છો. વેપાર કે કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી મહેનત રંગ લાવશે અને તમને નવી સફળતા મળશે. આ દરમિયાન પરિવારમાં આનંદ અને તાલમેલ વધશે. સાથે તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે અને લોકો તમારી સલાહને મહત્વ આપશે.
મિથુન રાશિ
તમારા લોકો માટે શનિનું ઉદય થવું લાભદાયક રહેશે. કારણ કે શનિ દેવ તમારી ગોચર કુંડળીના કામ-કારોબાર સ્થાન પર ઉદય થશે. તેથી આ સમયે કામ-ધંધામાં તમારી પ્રગતિ થઈ શકે છે. આ દરમિયાન બેરોજગાર લોકોને નવી નોકરી મળી શકે છે. તમને કરિયરમાં આગળ વધવાની તક મળશે. કાર્યસ્થળ પર તમારી મહેનત અને પ્રયાસોની પ્રશંસા કરવામાં આવશે. આ દરમિયાન નોકરિયાત લોકોને પ્રમોશન અને નવી જવાબદારી મળી શકે છે. સાથે વેપારમાં અવિશ્વસનીય લાભ થશે અને રોકાણથી પણ સારૂ રિટર્ન મળી શકે છે.
મકર
તમારા લોકો માટે શનિ દેવનું ઉદય થવું ફળયાદી સાબિત થશે. કારણ કે શનિ દેવ તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવ પર ઉદય થશે. સાથે તે તમારી રાશિના સ્વામી છે. તેથી આ સમયે તમારા સાહસ અને પરાક્રમમાં વધારો થશે. તમારા કરિયરમાં તેજી આવશે અને નવા અવસર આગળ વધવાની તક આપશે. સંપત્તિ સંબંધિત લાભ તમને મળી શકે છે. આ સમયે રોકાણથી લાભ થશે. ઘર-પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ રહેશે. તમારી યોજનાઓ આગળ વધશે અને તમે તમારા લક્ષ્યો ઝડપથી પૂરા કરશો.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
