દિવાળી પહેલા આ 3 રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ, સૂર્ય તુલા રાશિમાં કરશે પ્રવેશ
Surya Rashi Parivartan : દિવાળી પહેલા સૂર્ય શુક્રની તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે. તુલા રાશિમાં આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે સારા સમયની શરૂઆત કરશે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, શુક્રના તુલા રાશિમાં ગોચર સાથે કઈ રાશિઓ માટે સારો સમય રહેશે.
Surya Rashi Parivartan : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં સૂર્યને ગ્રહોનો રાજા માનવામાં આવે છે. સૂર્ય દર મહિને એક રાશિમાંથી બીજી રાશિમાં ગોચર કરે છે. દિવાળી પહેલા સૂર્ય 17 ઓક્ટોબરે તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે અને 15 નવેમ્બર સુધી ત્યાં રહેશે. શુક્ર તુલા રાશિનો અધિપતિ છે. આ વર્ષે દિવાળી 20 ઓક્ટોબરે ઉજવવામાં આવશે. તુલા રાશિમાં સૂર્યનું ગોચર આ 3 રાશિઓને સકારાત્મક પરિણામો આપશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના લોકો માટે સૂર્યનું ગોચર અનુકૂળ રહેશે. આ સમય તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરશે. નોકરી કરતા લોકો માટે આ સારો સમય રહેશે. કાર્યસ્થળ પર પ્રમોશનથી આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. અપરિણીત લોકોને લગ્નના પ્રસ્તાવ મળી શકે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના લોકો સૂર્યના ગોચરથી સકારાત્મક પરિણામોનો અનુભવ કરશે. આ સમય દરમિયાન કારકિર્દીમાં પ્રગતિ શક્ય છે. તમારું મન ખુશ રહેશે. તમને સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમે તમારી કારકિર્દીમાં નવી ઓળખ સ્થાપિત કરવામાં સફળ થશો. માન અને સન્માન વધશે.
કર્ક રાશિ
તુલા રાશિમાં સૂર્યનું ગોચર કર્ક રાશિના લોકો માટે શુભ રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમારી ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થઈ શકે છે. જમીન, મિલકત અથવા વાહન ખરીદવાની શક્યતા છે. કામમાં વધારો થશે અને તમને તમારા વરિષ્ઠ લોકો તરફથી સહયોગ મળશે. આવકમાં વધારો થવાના સંકેતો છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
Trending Photos