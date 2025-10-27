અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસ વે પર ચાર ગાડીઓ વચ્ચે મોટી ટક્કર, બે મુસાફરોના મોત, 20 ઘાયલ
Ahmedabad Vadodara Express Way : અમદાવાદથી 14 કિલોમીટર દૂર અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસ વે પર ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં બે લોકોના મોત થયા છે. આ અકસ્માતમાં ચાર ગાડીઓ એકબીજા સાથે ટકરાઈ હતી.
અમદાવાદથી 14 કિમી દૂર અકસ્માત
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, અમદાવાદ વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઈવે અમદાવાદથી નડિયાદ જવાની એક સાઈડ પર પર આજે વહેલી સવારે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. અમદાવાદથી એક્સપ્રેસ વે પર માત્ર 14 કિલોમીટર દૂર અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ અકસ્માતમાં બે મુસાફરોના કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા છે. તો 20 જેટલા લોકો ઘાયલ થયાની પ્રાથમિક માહિતી મળી છે.
ચાર ગાડીઓ એકબીજા સાથે ટકરાઈ
અકસ્માતગ્રસ્ત બસના ડ્રાઈવરે જણાવ્યું કે, અમે અમદાવાદથી એક્સપ્રેસ વે પર ચઢ્યા જ હતા, અને બસ અને કાર વચ્ચે નાની ટક્કર થઈ હતી. બંનેના ડ્રાઈવરો વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી, જેઓ તેઓ વાત કરવા ઉભા હતી. આવામાં પાછળથી આવી રહેલ ટ્રકે ટક્કર મારી હતી, જેથી મોટો અકસ્માત સર્જાયો હતો. આમ, ચાર ગાડીઓ એકબીજા સાથે ટકરાઈ હતી.
20 મુસાફરો ઘાયલ
આ અકસ્માતમાં બે લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા છે, તો 20 જેટલા લોકો ઘાયલ થયા છે. 108 ની એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા મુસાફરોને હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા.
એક્સપ્રેસ વે પર લાંબો ટ્રાફિક જામ
લાભપાંચમ બાદ સોમવાર હોઈ અનેક લોકો કામધંધે જવા નીકળ્યા હતા. તેથી એક્સપ્રેસ પરથી અનેક વાહનો પસાર થઈ રહ્યા છે. આવામાં અકસ્માત સર્જાતા હાઈવે પર ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. હાલ, અકસ્માતગ્રસ્ત ટ્રકને હટાવવાની તથા ટ્રાફિકને મેનેજ કરવાની કામગીરી ચાલી રહી છે.
