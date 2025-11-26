હિંમતનગર હાઈવે પર લોહીની નદીઓ વહી; ટ્રક ટ્રેલરે રોડ રોલરને ટક્કર મારતા એન્જિનયર સહિત 4ના મોત
Sabarkantha Accident News : હિંમતનગર GIDC ઓવરબ્રિજ પર હાઈવેના સમારકામ દરમિયાન ટ્રક ટ્રેલરે બ્રિજ પર પડેલા રોડ રોલરને ટક્કર મારી હતી. આ અકસ્માતમાં ત્રણ શ્રમિકો અને એન્જિનિયરનું કમકમાટીભર્યું મોત નિપજ્યું છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, સાબરકાંઠા હિંમતનગર GIDC ઓવરબ્રિજ પર અકસ્માત સર્જાયો હતો. NHAI હાઈવેના ઓવરબ્રિજના સમારકામની કામગીરી ચાલી રહી હતી, ત્યારે અચાનક ટ્રક ટ્રેલરે બ્રિજ પર રોડ રોલરને ટક્કર મારતા અકસ્માત સર્જાયો હતો.
આ ગમખ્વાર અકસ્માતમાં રોડ રોલર અને ટ્રેલર નીચે કચડાઈ જતાં ચાર લોકોના મોત નિપજ્યા છે. આ ચાર પૈકી ત્રણ શ્રમિકો અને હાઈવે કોન્ટ્રાક્ટ એજન્સીના ઈજનેરનું મોત નિપજ્યું છે.
આજે કેન્દ્રીય પરિવહન મંત્રી નિતિન ગડકરી અને મુખ્યમંત્રી આવતા હોઈ આ હાઈવે પર સમારકામ ચાલી રહ્યું હતું. હિંમતનગર-ચિલોડા હાઈવેની ક્ષતિઓ દૂર કરવા NHAI દ્વારા રાત દિવસ કામ હાથ ધરાયુ હતું.
નિર્માણ કાર્યના રુબરુ નિરીક્ષણને લઈ જોખમી હાઈવેની ક્ષતિઓ દુર કરવા પ્રયાસ કરાયા હતા, તે દરમિયાન ટ્રક ટ્રેલરે બ્રિજ પર રોડ રોલરને ટક્કર મારી હતી.
