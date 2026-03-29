વાપી હાઈવે પર મોતનું તાંડવ : રાહદારી 20 મિનિટ સુધી મોત સામે ઝઝુમતો રહ્યો, રુંવાડા ઉભા કરી દે તેવો અકસ્માત

Vapi Highway Accident Pedestrian Hit & Run : માનવતાને શરમાવે તેવા દ્રશ્યો ફરી એકવાર ગુજરાતમાં જોવા મળ્યા છે. વાપી નેશનલ હાઈવે પર હિટ એન્ડ રનની ઘટના બની છે. બલીઠા નજીક અજાણ્યો વાહન ચાલક એક રાહદારીને ટક્કર મારીને ફરાર થઈ ગયો હતો. આ રાહદારી મોત સામે 20 મિનિટ સુધી ઝઝૂમતો રહ્યો. પરંતું ઘાયલ થયેલા વ્યક્તિ પર અન્ય વાહનો પસાર થયા. અંતે રાહદારીનું મોત નિપજ્યું હતું. 
 

Updated:Mar 29, 2026, 05:42 PM IST

વલસાડ જિલ્લાના વાપી નેશનલ હાઇવે પર ચોંકાવનારી ઘટના બની છે. વાપીમાં બલીઠા નજીક નેશનલ હાઇવે 48 પર હિટ એન્ડ રનની ઘટનામાં એક અજાણ્યા રાહદારીનું મોત નિપજ્યું છે. અજાણ્યા રાહદારીને અજાણ્યા વાહન ચાલકે અડફટે લેતા તેનું કમકમાટીભર્યું મોત નિપજ્યું છે. 

રાહદારી હાઇવેની વચ્ચે ડિવાઈડર પર બનેલ સેફટી દીવાલ પર 20 મિનિટ સુધી લટકી રહ્યો હતો. તે 20 મિનિટ સુધી મોત સામે ઝઝુમતો રહ્યો. પણ તેને કોઈ મદદ ન મળી. અજાણ્યા વાહને અડફેટે લીધા બાદ તે રસ્તા પર પડ્યો હતો. આ ભયાનક દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ થયા છે.   

રસ્તા પર ઈસમ પડ્યા બાદ અનેક વાહનો ઇસમ ઉપરથી પસાર થયા હતા. આખરે એક કાર ચાલકે કાર રોકી પોલીસ અને 108 ને બોલાવી હતી. 

સમગ્ર ઘટનાના વીડિયો રુંવાડા ઉભા કરી દે તેવા છે. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે. માનવતાને શરમાવે તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. ચાલુ હાઇવે પર ઈસમના શરીર પરથી અનેક વાહનો પસાર થતા વીડિયોાં જોવા મળે છે. 

હાલ પોલીસે મૃતક ક્યાંનો છે તેની તપાસ હાથ ધરી અને અજાણ્યા વાહન ની પણ શોધ ખોળ હાથ ધરી.

