જો તમારે મકાન ભાડે આપવાનું હોય તો પહેલા આ 3 વાત સ્પષ્ટ કરી લો, બાકી ઊભી થશે મોટી સમસ્યા
House Renting Tips: મકાન ભાડે આપતા પહેલા આ ત્રણ જરૂરી વાતની સ્પષ્ટતા કરવી સમજદારી છે, બાકી બાદમાં નાની-નાની બેદરકારી મોટી મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે.
આજના સમયમાં પોતાનું ઘર દરેક પાસે હોતું નથી. પ્રોપર્ટીના ભાવ જે પ્રકારે વધી રહ્યાં છે, તેનાથી ઘણા લોકો ભાડાના મકાનમાં રહે છે. આ કારણ છે કે દરેક શહેરમાં ભાડુઆત સરળતાથી મળી જાય છે. પરંતુ મકાન ભાડા પર આપવું જેટલું સરળ લાગે છે, એટલું હોતું નથી.
આજકાલ લોકો નોકરી, અભ્યાસ કે કામને કારણે હંમેશા શહેર બદલતા રહે છે. તેવામાં ભાડાનું ઘર તેની પ્રથમ જરૂરિયાત બની જાય છે. મકાન માલિક માટે આ કમાણીનું માધ્યમ હોય છે. પરંતુ થોડું સાવધાન રહેવું જરૂરી છે. માત્ર ભરોસા પર ઘર ભાડે આપી દેવું યોગ્ય નથી.
જો કેટલાક નિયમોનું પાલન કરશો તો આગળ જતાં કોઈ મુશ્કેલી થશે નહીં અને બધુ સરળ રહેશે. સૌથી પેલા વાત આવે છે પોલીસ વેરિફિકેશનની. તેને હળવાશમાં લેવું ભારે પડી શકે છે. તમારે ભાડુઆત પાસે ઓળખના પુરાવા જરૂર લેવા જોઈએ. જેમ કે આધાર કાર્ડ... ત્યારબાદ પોલીસ વેરિફિકેશન કરાવવું જરૂરી હોય છે.
ત્યારબાદ જે જરૂરી વસ્તુ છે તે છે ભાડા કરાર. માત્ર બોલીને ભાડું નક્કી કરવામાં સમસ્યા થઈ શકે છે. તેથી લેખિત ભાડા કરાર બનાવવો જોઈએ. સામાન્ય રીતે 11 મહિનાનો ભાડા કરાર કરવામાં આવે છે. તેમાં ભાડું કેટલું હશે, ક્યારે વધશે, નોટિસ પીરિયડ શું રહેશે. આ વાત સ્પષ્ટ લખવી જોઈએ.
ત્રીજી અને જરૂરી વાત છે સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ. ઘણા લોકો તેને નજરઅંદાજ કરે છે. પરંતુ આ ખુબ મહત્વની વસ્તુ છે. ઓછામાં ઓછા 1 કે બે મહિનાની ડિપોઝિટ જરૂર લો. જો ભાડુઆત અચાનક ઘર ખાલી કરી દે કે ભાડુ ન આપે તો આ પૈસા તમારી મદદ કરી શકે છે. તેનાથી તમને નુકસાન થવાની સંભાવના ઓછી રહે છે.
જો તમે આ ત્રણેય વસ્તુની સ્પષ્ટા કરી લો તો આગળ કોઈ સમસ્યા થશે નહીં. નાની-નાની સાવચેતી મોટી ઝંઝટથી બચાવે છે. તેથી ઉતાવળમાં નિર્ણય લેતા પહેલા બધી વાતો પહેલાથી સ્પષ્ટ કરો.
મકાન ભાડે આપવું માત્ર કમાણી નહીં જવાબદારી પણ છે. યોગ્ય ભાડુઆતની પસંદગી અને જરૂરી નિયમનું પાલન તમને સુરક્ષા આપે છે. જો શરૂઆતમાં નિયમનું પાલન કરવામાં આવશે તો તમે ચિંતા મુક્ત રહેશો.
