મોંઘા મકાનનો જમાનો ગયો? પડી રહેલા લક્ઝરી ઘરોએ વધાર્યું ટેન્શન, હવે બિલ્ડરો બનાવશે સસ્તા ઘર!
Housing Sales: કોવિડ પછી લક્ઝરી હાઉસિંગ પર ખરીદદારોનું ફોકસ ઝડપથી વધ્યું હતું. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને ડેવલપર્સે ઘરોનું નિર્માણ પણ તેજ ગતિએ કર્યું. પરંતુ હવે મોંઘા અને લક્ઝરી ઘરોનું વેચાણ ઘટતા બજારમાં તેની ઇન્વેન્ટરી (વણવેચાયેલા ઘરો) સતત વધી રહી છે.
Realestate News: કોરોના મહામારી બાદ લક્ઝરી હાઉસિંગ સેગમેન્ટમાં જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. અનેક રિપોર્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ઘર ખરીદદારો નાના ઘરોની સરખામણીમાં મોટા અને લક્ઝરી ફીલ આપતા ઘરો પર વધુ ધ્યાન આપી રહ્યા છે. લક્ઝરી હાઉસિંગનું વેચાણ વધતા બિલ્ડરોએ પણ તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને નવા લક્ઝરી પ્રોજેક્ટ્સ લોન્ચ કરવાનું શરૂ કર્યું. તેનું કારણ માંગમાં વધારાની સાથે સારો પ્રોફિટ માર્જિન પણ હતું. પરંતુ હવે વણવેચાયેલા લક્ઝરી ઘરોની સંખ્યાએ ડેવલપર્સની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે. બ્રોકરેજ હાઉસ નુવામા ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇક્વિટીઝ (Nuvama Institutional Equities) દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે જો ડેવલપર્સ મધ્યમ વર્ગ (Middle Class) પર ધ્યાન કેન્દ્રિત નહીં કરે, તો ઘરોના વેચાણમાં વધુ ઘટાડો થશે.
કોવિડ મહામારી પછી રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટમાં લક્ઝરી ઘરોના વેચાણમાં ભારે તેજી આવી હતી. સારા માર્જિનની લાલચમાં ડેવલપર્સે મધ્યમ વર્ગ પરથી ધ્યાન હટાવી દીધું અને માત્ર મોંઘા ઘરો જ લોન્ચ કર્યા. આ લક્ઝરી ફ્લેટ્સની કિંમત કરોડોમાં પહોંચી ગઈ. કિંમતોમાં થયેલા આ તીવ્ર વધારાની અસર એ થઈ કે આ ઘરો ધીમે ધીમે મધ્યમ વર્ગની પહોંચથી બહાર થઈ ગયા. જોકે, હવે આ પરપોટો ધીમે ધીમે ફૂટી રહ્યો છે. નુવામા ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇક્વિટીઝના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, લક્ઝરી ઘરો હવે ડેવલપર્સ માટે માથાનો દુખાવો બની રહ્યા છે. નવા પ્રોજેક્ટ્સ ઝડપથી લોન્ચ થઈ રહ્યા છે, જ્યારે તેમના વેચાણની ગતિ ધીમી પડી છે.
દેશમાં સતત વધી રહી છે અનસોલ્ડ ઇન્વેન્ટરી
બ્રોકરેજ રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ઘરોના વેચાણની ગતિ ધીમી પડવાને કારણે દેશભરમાં અનસોલ્ડ ઇન્વેન્ટરી (ન વેચાયેલા ઘરો) નું સ્તર માર્ચ 2026માં વધીને 20 મહિનાના સ્તરે પહોંચી ગયું છે. ફેબ્રુઆરી 2026 માં આ આંકડો 19 મહિના પર હતો. નુવામાના જણાવ્યા અનુસાર, દેશના ટોપ 7 શહેરોમાં ઘરોના વેચાણનું વોલ્યુમ વાર્ષિક ધોરણે 11 ટકા સુધી ઘટ્યું છે. હૈદરાબાદ આ બાબતમાં સૌથી આગળ છે, જ્યાં સૌથી વધુ 28 મહિનાની અનસોલ્ડ ઇન્વેન્ટરી છે, જ્યારે અન્ય બજારોમાં 19 થી 24 મહિનાની ઇન્વેન્ટરી પડી છે.
બિલ્ડરો હવે મધ્યમ વર્ગ પર ધ્યાન આપશે!
રિપોર્ટમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે મજબૂરીમાં પણ બિલ્ડરોએ હવે મધ્યમ વર્ગ તરફ ધ્યાન આપવું પડશે. ઘરોનું નિર્માણ ફરીથી મધ્યમ વર્ગની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને કરવું પડશે. જો ડેવલપર્સ દ્વારા આવું કરવામાં નહીં આવે, તો ઘરોના વેચાણને ઘટતા કોઈ રોકી શકશે નહીં. બ્રોકરેજે અનુમાન લગાવ્યું છે કે જો ડેવલપર્સ લક્ઝરી સેગમેન્ટ પરથી ધ્યાન ઓછું કરીને ફરીથી 'મિડ-ઇનકમ સેગમેન્ટ' તરફ નહીં વળે, તો આગામી સમયમાં ઘરોના વેચાણની ગતિ ધીમી જ રહેશે.
વણવેચાયેલા ઘરોનો ખડકલો
આનું મુખ્ય કારણ એ છે કે લક્ઝરી સેગમેન્ટમાં વણવેચાયેલા ઘરોની સંખ્યા ધીમે ધીમે વધી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં વણવેચાયેલા ઘરોનો મોટો ઢગલો થઈ શકે છે. નુવામા ઇન્સ્ટિટ્યુશનલના જણાવ્યા અનુસાર, ડેવલપર્સે પ્રોપર્ટીની કિંમતો અને 'ટિકિટ સાઈઝ'ને મર્યાદિત રાખીને 'એફોર્ડેબિલિટી' સુધારવા પર ધ્યાન આપવું પડશે.
