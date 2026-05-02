બદરુદ્દીન જમાલુદ્દીન કાજી કેવી રીતે બન્યા જોની વોકર, તેમને ફેમસ વ્હીસ્કી બ્રાન્ડનું નામ કોણે આપ્યું? જાણવા જેવું છે
Johnny Walker Whiskey Name Story : આવતીકાલે 3 મેના રોજ વર્લ્ડ લાફ્ટર ડે છે. હિન્દી ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં કેટલાક કલાકાર એવા છે, જે ક્યારેય ભૂલી શકાય તેવા નથી. એવા કોમેટી સ્ટાર પણ છે, જેઓએ પોતાની કોમેડીથી લોકોને જિંદગીભર હસાવ્યા છે. તેમાં એક નામ છે જોની વોકર. બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે તેમનું અસલી નામ બદરુદ્દીન જમાલુદ્દીન કાજી હતું. આવો જાણીએ, કેવી રીતે એક વ્હીસ્કીની બ્રાન્ડ પરથી તેમનું નામ પડ્યું.
આ રીતે પડ્યું જોની વોકર નામ
જોની વોકરનું રિયલ નામ બદરુદ્દીન જમાલુદ્દીન કાજી હતું. તેમનું નામ ફેમસ વ્હીસ્કી બ્રાન્ડથી ઈન્સ્પાયર્ડ હતું. આ નામ પડવા પાછળની કહાની એ છે કે, જોની દારૂ પીનારા વ્યક્તિની એક્ટિંગ એટલી શાનદાર રીતે કરતા હતા. કે, ગુરુદત્ત પણ તેમની આ અભિનયથી પ્રભાવિત થતા. આ કારણે તેમનું નામ જોની વોકર પડ્યું.
ગુરુદત્તએ તક આપી
આ બાદ ગુરુદત્તે તેમને પોતાની ફિલ્મ બાઝીમાં રોલ આપ્યો. આ ફિલ્મમાં તેમના કોમિક ટાઈમિંગ લોકોનું દિલ જીતી લીધું અન બાદમાં બદરુદ્દીન હંમેસા માટે જોની વોકર બની ગયા.
ફિલ્મ પહેલા કન્ડક્ટરનું કામ કરતા
ફિલ્મોમાં આવતા પહેલા જોની વોકર મુંબઈમાં BEST બસ કંડક્ટરની નોકરી કરતા હતા. તેઓ બસમાં સફર કરનારા લોકોને જોક્સ સંભળાવીને અને મિમિક્રી કરીને હસાવતા રહેતા. તેમની આ આદતે એક દિવસે તેમની કિસ્મત બદલી હતી.
કોમેડીમાં માસુમિયત દેખાતી
જોની વોકર એ સમયના કોમેડી સ્ટારથી એકદમ અલગ હતા. તેમની કોમેડીમાં માસુમિયત અને પોતીકાપણું ઝળકાતું. જેને પરિવારના તમામ સદસ્યોની સાથે બેસીને જોઈ શકાય. ધીરે ધીરે તેઓ ગુરુદત્તની ફિલ્મના મહત્વનું પાત્ર બની ગયા. પ્યાસા, કાગઝ કે ફૂલ, ચૌદહવી કા ચાંદ, સાહબ બીબી ઓર ગુલામ જેવી ફિલ્મોમાં તેઓ રંગ જમાવ્યો.
