SIPથી ચમકશે કિસ્મત! નાનકડું રોકાણ બનાવી શકે છે તમને 6 કરોડના માલિક, જાણો રિટર્નનું કેલકુલેશન

SIP Crorepati Calculation: SIP તમારા નાના રોકાણોને કરોડોમાં બદવાની શક્તિ ધરાવે છે. વાસ્તવમાં માસિક બચત દ્વારા તમે બાળકોનું શિક્ષણ, ઘર અને રિટાયરમેન્ટ જેવા તમારા સપના પૂરા કરી શકો છો. તો ચાલો જાણીએ કે SIPનો જાદુ કેવી રીતે કામ કરે છે અને 6 કરોડ કેવી રીતે બનાવી શકાય છે.

Updated:Sep 14, 2025, 01:18 PM IST

રોજિંદા ખર્ચાઓથી બરબાદ થઈ રહ્યા છે સપના?

1/5
image

આજના યુગમાં ઝડપથી વધતી મોંઘવારી અને વધતા ખર્ચાઓ વચ્ચે દરેક વ્યક્તિ પોતાનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત કરવા માંગે છે. બાળકોનું શિક્ષણ હોય, ઘર ખરીદવાનું સપનું હોય કે આરામદાયક રિટાયરમેન્ટ હોય આ બધા માટે મજબૂત ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ જરૂરી છે. તેથી ઘણીવાર લોકો માને છે કે, અમીર બનવું ફક્ત મોટા ઉદ્યોગપતિઓ અથવા વધુ કમાણી કરનારાઓ માટે જ શક્ય છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે યોગ્ય રણનીતિ અને શિસ્ત સાથે એક નાનું રોકાણ પણ મોટું ભંડોળ બનાવી શકે છે. પરંતુ જો તમે તમારા ભવિષ્યને સુરક્ષિત રાખવા માટે 6 કરોડ રૂપિયાનું ફંડ બનાવવા માંગો છો, તો તમારે 20,000 રૂપિયાના રોકાણની ગણતરી સમજવાની જરૂર છે.

SIP બનશે રૂપિયાની પિગી બેન્ક

2/5
image

સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન એટલે કે SIP એ આજના સમયમાં રોકાણનો સૌથી સરળ અને સ્માર્ટ રસ્તો માનવામાં આવે છે. આમાં તમે દર મહિને અથવા ચોક્કસ સમયે તમારી કમાણીમાંથી થોડી રકમનું રોકાણ કરીને એક મોટું ફંડ બનાવી શકો છો. વાસ્તવમાં તે બરાબર એવું છે જેમ તમે દરરોજ પિગી બેન્કમાં રૂપિયાની બચત કરો છો, પરંતુ તફાવત એ છે કે અહીં તમારા રૂપિયા ફક્ત જમા થતા નથી, પરંતુ તે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઝડપથી વધે છે અને લાંબા ગાળે તમને કરોડપતિ પણ બનાવી શકે છે.

20,000 રૂપિયાના રોકાણને સમજો

3/5
image

જી હા... જો તમે દર મહિને ફક્ત 20,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો, તો તમે કરોડપતિ બની શકો છો. આ રોકાણ પર તમને 12 ટકા રિટર્ન મળી શકે છે. તમારે ફક્ત 30 વર્ષ સુધી આ રોકાણ ચાલુ રાખવું પડશે. 30 વર્ષમાં રોકાણની રકમ 72 લાખ થશે. આમાં સંપત્તિનો લાભ 54419464 (5.4 કરોડ) કરોડ રૂપિયા થશે. એટલે કે 30 વર્ષમાં 72 લાખના રોકાણનું કુલ મેચ્યોરિટી ફંડ 61619464 (6.2 કરોડ) કરોડ રૂપિયા થશે.

કમ્પાઉન્ડિંગનો જાદુ

4/5
image

SIPની સૌથી મોટી તાકાત કમ્પાઉન્ડિંગ છે, જેમાં તમારા રૂપિયા ફક્ત રોકાણથી જ નહીં પરંતુ તેના પર મળતા વ્યાજથી પણ વધે છે. તમે જેટલી વહેલી અને મોટી રકમ સાથે SIP શરૂ કરો છો, તેટલું જલ્દી કરોડપતિ બનવાનું તમારું સપનું પૂર્ણ થાય છે. દર વર્ષે રોકાણની રકમ વધારીને તમારું ફંડ ઝડપથી વધે છે અને લાંબા ગાળે, આ નાની રકમ પણ કરોડોમાં બદલાય શકે છે.

જલ્દી અમીર બનવાનું સીક્રેટ

5/5
image

અમીર બનવા માટે તમારે ફક્ત SIP શરૂ કરવા સુધી જ પૂરતું નથી. જો તમે ખરેખર તમારા લક્ષ્ય સુધી ઝડપથી પહોંચવા માંગો છો, તો કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તમે જેટલું વહેલું રોકાણ શરૂ કરશો, તેની અસર ઘટાડવા માટે તમને કમ્પાઉન્ડિંગ માટે તેટલો વધુ સમય મળશે. આ ઉપરાંત બજારના વધઘટના ડરથી SIP બંધ ન કરો. (Disclaimer: આ લેખ ફક્ત માહિતી માટે છે અને તેને કોઈપણ રીતે રોકાણ સલાહ તરીકે ન ગણવો જોઈએ, રોકાણ માટે નાણાકીય સલાહકારોની સલાહ લેવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે.)

SIPSIP CALCULATIONmagic of compoundingકમ્પાઉન્ડિંગનો જાદુએસઆઈપી કેલકુલેશન

