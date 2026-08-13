Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /દ્રષ્ટિહીન લોકો કેવી રીતે ઓળખે છે સવાર અને રાતનો તફાવત? આ લોજિક તમને પણ નહીં ખબર હોય!

દ્રષ્ટિહીન લોકો કેવી રીતે ઓળખે છે સવાર અને રાતનો તફાવત? આ લોજિક તમને પણ નહીં ખબર હોય!

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 13, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 04:27 PM IST

શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે જે લોકો જોઈ શકતા નથી, તેને કઈ રીતે ખબર પડે છે કે બહાર દિવસ છે કે રાત? તેનો જવાબ માત્ર પ્રકાશ નહીં, પરંતુ શરીરની આંતરિક ઘડિયાળ, હોર્મોન અને રોજિંદા અવાજોમાં છુપાયેલું છે.
 

1/6

મોટાભાગના નેત્રહીન લોકો સંપૂર્ણ રીતે blind  હોતા નથી કેટલાક સવાલ એવા હોય છે, જે લગભદ દરેક કોઈના મગજમાં આવે છે, જેમ કે આપણે વિચારીએ છીએ કે જે વ્યક્તિ જોઈ શકતો નથી તેને કઈ રીતે ખબર પડે છે કે દિવસ થઈ રહી છે કે રાત? હકીકતમાં blind  લોકો ઘણી રીતે દિવસ અને રાતનો તફાવત સમજે છે. ખુબ ઓછા લોકો એવા હોય છે જેને સાવ રોશનીનો અનુભવ થતો નથી. મોટા ભાગના નેત્રહીન લોકોને થોડો પ્રકાશનો અંદાજ આવી જાય છે, જે જણાવે છે કે રૂમમાં અંજવાળુ છે કે અંધારૂ, કે બારીમાંથી પ્રકાશ આવી રહ્યો છે કે નહીં, તેવામાં તેને સવાર છે કે રાત તેની ખબર સરળતાથી પડી જાય છે.  

શરીરની Circadian Rhythm-2/6

શરીરની Circadian Rhythm-

આ સાથે જે લોકો સાવ જોઈ શકતા નથી તેના માટે Circadian Rhythm કામ કરે છે. હકીકતમાં આપણા શરીરમાં એક આંતરિક ઘડિયાળ હોય છે, જે લગભગ 24 કલાકનું ચક્ર ચલાવે છે, તેને સક્રેડિયન રિધમ કહેવામાં આવે છે. આ ઘડિયાળ મુખ્ય રૂપથી પ્રકાશથી નિયંત્રિત થાય છે.  

શરીરની ઘડિયાળ3/6

શરીરની ઘડિયાળ

આંખમાં જોવાતી કોશિકાઓ (રોડ્સ અને કોન્સ) સિવાય કેટલીક ખાસ કોશિકાઓ હોય છે, જેને ipRGC (intrinsically photosensitive Retinal Ganglion Cells)  કહેવાય છે, તેમાં મેલેનોપ્સિન નામનું પિગમેન્ટ હોય છે, આ કોશિકાઓ પ્રકાશનો અનુભવ કરી મગજના તે હિસ્સાને સિગ્નલ મોકલે છે, જે શરીરની ઘડિયાળ ચલાવે છે. ઘણા રિસર્ચ જણાવે છે કે જે લોકો સંપૂર્ણ રીતે જોઈ શકતા નથી, તેનામાં પણ આ કોશિકાઓ કામ કરે છે.

મેલાટોનિન હોર્મોન4/6

મેલાટોનિન હોર્મોન

તેવામાં નેત્રહીન લોકો રોશની જોઈતો શકતા નથી, પરંતુ તેનું શરીર સમજી જાય છે કે દિવસ છે કે રાત, તેનાથી મેલાટોનિન હોર્મોનનું સ્તર બદલાઈ છે, જેનાથી ઊંઘ અને જાગવાનો સમય નિયંત્રિત થાય છે. પરંતુ જે લોકોમાં જે લોકોમાં બિલકુલ પણ લાઇટ પરસેપ્શન હોતું નથી, તેમાં Non-24-Hour Sleep-Wake Disorder હોઈ શકે છે. તેના શરીરની ઘડિયાળ દરરોજ થોડી શિફ્ટ થઈ જાય છે અને ઊંઘનો સમય બગડી જાય છે.

રોજિંદા જીવનમાં સરળ પદ્ધતિઓ5/6

રોજિંદા જીવનમાં સરળ પદ્ધતિઓ

કેટલીક સરળ પદ્ધતિથી પણ દિવસ અને રાતનો ખ્યાલ આવે છે, જેમ કે અવાજ અને આસપાસનો માહોલ, સવારે પક્ષીઓનો ગણગણાટ, ટ્રાફિકનો અવાજ વધવો, દૂધવાળા કે અખબારવાળાનો અવાજ, મંદિર-મસ્જિદની અજાન કે ઘંટ, આ બધી વાતથી અંદાજ લગાવી લેવામાં આવે છે કે સવાર થઈ ગઈ છે. આ રીતે રાત્રે શાંતિ વધુ હોય છે, ટ્રાફિક ઓછો હોય છે, જેનાથી તેને રાતનો ખ્યાલ આવે છે.

આ વસ્તુ પણ કરે છે મદદ6/6

આ વસ્તુ પણ કરે છે મદદ

એટલું જ નહીં તેઓ તાપમાન અને હવામાં ફેરફારથી પણ રાત અને દિવસની જાણકારી મેળવી લે છે. સવારની ઠંડક, બપોરની ગરમી અને રાતની ઠંડકનો અનુભવ શરીરને થઈ જાય છે, ઘરના સભ્યો ક્યારે ઉઠે છે, ક્યારે કામે જાય છે, ક્યારે ટીવી કે રેડિયો ચાલૂ હોય છે, આ બધા રૂટિનથી પણ ખ્યાલ આવે છે. આજકાલ સૌથી સરળ છે ટોકિંગ ક્લોક અને ટોકિંગ વોચ, Alexa, Google Home જેવી ડિવાઇસને પૂછી શકે છે કે કેટલા વાગ્યા છે? કે બહાર અંધારૂ છે કે અંજવાળું?  

TAGS:
blind people
day and night

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
બદલાઈ જશે ભારત-અફઘાનિસ્તાન સિરીઝનું શેડ્યૂલ, તારીખોમાં થશે ફેરફાર! જાણો શું છે કારણ
2
3
4
5