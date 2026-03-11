કેવી રીતે બને છે LPG-CNG? તેને બનાવવામાં ક્રૂડ ઓઈલની શું છે ભૂમિકા, જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોકેવી રીતે બને છે LPG-CNG? તેને બનાવવામાં ક્રૂડ ઓઈલની શું છે ભૂમિકા, જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ

Gas refinery LPG Production: સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પર પરિવહન ખોરવાયું છે. આ વચ્ચે દેશના LPG ગેસની અછત ઉભી થઈ રહી છે. ત્યારે આ અછતને પહોંચી વળવા માટે કેન્દ્ર સરકારે દેશમાં કાર્યરત તમામ ગેસ રિફાઇનરીઓને તેમની LPG ઉત્પાદન પ્રક્રિયા વધારવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. ચાલો જાણીએ કે, રિફાઇનરીઓમાં ગેસ બનાવીની પ્રકિયા શું છે અને તેમાં ક્રૂડ ઓઇલની શું ભૂમિકા છે.

Updated:Mar 11, 2026, 05:01 PM IST

રાંધણ ગેસ પ્રોડક્શનને લઈ સરકારની નવી સ્ટ્રેટજી

ભારત પોતાની જરૂરીયાત પ્રમાણે એનર્જી રિક્વાયરમેન્ટને પૂરી કરવા માટે આયાત પર નિર્ભર છે. બદલાતી પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને સરકાર ગેસ પ્રોડક્શન વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. ઈરાન અને ઇઝરાયેલ-અમેરિકાએ વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષે ઉર્જા રિસોર્સની આયાત પર ગંભીર અસર કરી છે. તેથી, સરકાર હવે લોકલ ગેસ રિફાઇનરીઓને ઈમરજન્સીની પરિસ્થિતિઓ માટે સ્ટોક એકઠા કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી રહી છે.

ગેસ વિતરણના નિયમોમાં ફેરફાર

સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પર પરિવહન ખોરવાયું છે, ત્યારે સરકારે ગેસ ડિસ્ટ્રબ્યૂશનને કંટ્રોલ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. સરકારે સંગ્રહખોરી અને મનસ્વી ભાવે ગેસના વેચાણને રોકવા માટે આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ અધિનિયમ અને ESMA અધિનિયમ લાગુ કર્યો છે. આ દરમિયાન સરકારનું પૂરું ફોક્સ લોકોના ઘર સુધી ગેસ પહોંચાડવાનું છે.

ભારતમાં હાલમાં કેટલી રિફાઇનરીઓ છે?

એક રિપોર્ટ અનુસાર, દેશમાં હાલમાં 23થી વધુ ઓઇલ રિફાઇનરીઓ કાર્યરત છે. આ રિફાઇનરીઓ બરૌનીથી જામનગર સુધી દેશના અલગ-અલગ ભાગોમાં ફેલાયેલી છે. આ રિફાઇનરીઓ માત્ર પેટ્રોલ અને ડીઝલ જ નહીં, પણ મોટી માત્રામાં LPGનું પ્રોડક્શન પણ અહીં જ કરે છે.

રિફાઇનરીમાં કેવી રીતે બને છે LPG ગેસ?

LPGનું ફૂલ ફોર્મ લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ છે. તેનો સૌથી વધુ ઉપયોગ રસોઈ ગેસ માટે થાય છે. LPG પ્રોપેન અને બ્યુટેન ગેસમાંથી બનાવવામાં આવે છે. જ્યારે રિફાઈનરીમાં ક્રૂડ ઓઇલ રિફાઇન કરવામાં આવે છે અથવા પ્રાકૃતિક ગેસને પ્રોસસ કરવામાં આવે છે, ત્યારે આ ગેસ બાઈ-પ્રોડક્ટ (By-product)ના રૂપમાં ઉત્પન્ન થાય છે. તેમને ખૂબ જ હાઈ પ્રેશર પર લિક્વિડમાં રૂપાંતરિત કરીને સિલિન્ડરોમાં ભરવામાં આવે છે કરવામાં આવે છે, જેથી તેને સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકાય.

ક્રૂડ ઓઇલની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા

LPG બનાવવા માટે ક્રૂડ ઓઈલની રિફાઇનિંગ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. જ્યારે રિફાઇનરીના ઊંચા ટાવર્સમાં ક્રૂડ ઓઇલને અલગ અલગ તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેના કમ્પાઉડ અલગ થવા લાગે છે. જેમાં ગેસ સૌથી હળવી હોવાથી તે ટાવરની ટોચ પર એકઠી થાય છે. આ ગેસને ફિલ્ટર કરીને રસોઈ માટે ઉપયોગ થનારા સુરક્ષિત એલપીજી તૈયાર કરવામાં આવે છે.

CNG બનાવવાની પ્રોસેસ

જો CNGની વાત કરવામાં આવે, તો આ મૂળભૂત રીતે કમ્પ્રેસ્ટ નેચરલ ગેસ છે. CNGનો સૌથી વધુ માત્ર મિથેનની હોય છે. CNGને જમીનની નીચેથી નેચરલ ગેસના કુવાઓમાંથી કાઢવામાં આવે છે. તેને વાહનોમાં ઉપયોગ માટે યોગ્ય બનાવવા માટે હાઈ પ્રેશરમાં ખૂબ જ વધારે કમ્પ્રેસ કરવામાં આવે છે કે, તેને તેના મૂળ જથ્થાના માત્ર એક ટકા સુધી રહી જાય છે. આ ઉચ્ચ દબાણ તેને તેનું નામ આપે છે. આજે તે પેટ્રોલ અને ડીઝલનો એક સારો અને આર્થિક વિકલ્પ છે.

રિફાઇનરીથી સિલિન્ડર સુધીની સફર

એકવાર ગેસ બન્યા બાદ તેને સીધો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી. રિફાઇનરીમાંથી નીકળતા ગેસમાં કોઈ ગંધ હોતી નથી, તેથી સુરક્ષાના કારણોસર તેમાં ઇથિલ મર્કેપ્ટન ઉમેરવામાં આવે છે, જેથી કોઈપણ લિકેજ થવા પર તાત્કાલિક જાણ થાય. ત્યારબાદ તેને પાઇપલાઇન્સ અથવા મોટા ટેન્કરો દ્વારા બોટલિંગ પ્લાન્ટમાં મોકલવામાં આવે છે, જ્યાં સંપૂર્ણ ટેસ્ટિંગ કર્યા બાદ તેને લાલ સિલિન્ડરોમાં ભરીને તમારા ઘરે પહોંચાડવામાં આવે છે.

ગેસના ઉપયોગ સાથે ક્યારેય બેદરકાર ન બનો!

લોકોએ રસોઈ ગેસનો ઉપયોગ કાળજીપૂર્વક કરવો જોઈએ. મર્યાદિત સંસાધનો અને ચાલી રહેલા યુદ્ધને ધ્યાનમાં રાખીને રસોઈ ગેસનો ઉપયોગ આદર્શ રીતે કરવો સૌથી બેસ્ટ રહેશે. સાથે જ રસોઈ ગેસ માટે હંમેશા ISI- માર્કવાળી પાઈપો અને રેગ્યુલેટરનો ઉપયોગ કરો. જો ક્યારેય પણ ગેસની ગંધ આવે, તો તાત્કાલિક બારીઓ અને દરવાજા ખોલો અને ઇલેક્ટ્રિકલ સ્વીચોને સ્પર્શ કરવાનું ટાળો. આ ઉપરાંત કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટનાઓ ટાળવા માટે નિયમિતપણે તમારા સ્ટવ અને પાઈપોનું નિરીક્ષણ કરો.

