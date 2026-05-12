રાહુલ ગાંધી પાસે છે કેટલા કરોડની છે સંપત્તિ? જાણીને ચોંકી જશો તેમની એક વર્ષની કમાણી

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 12, 2026, 12:45 PM IST|Updated: May 12, 2026, 12:45 PM IST

rahul gandhi net worth: લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી માત્ર રાજકારણને કારણે જ નહીં, પરંતુ તેમની સંપત્તિને લઈને પણ અવારનવાર ચર્ચામાં રહે છે. સોશિયલ મીડિયા પર તેમના ચૂંટણી એફિડેવિટને લઈને અનેક પ્રકારના દાવાઓ વાયરલ થતા હોય છે. તો ચાલો આજે જાણીએ કે રાહુલ ગાંધી કુલ કેટલી સંપત્તિના માલિક છે અને તેમની કમાણીના સ્ત્રોત કયા છે.

ચૂંટણી સોગંદનામા મુજબ કુલ સંપત્તિ1/12

2024ની લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન રજૂ કરવામાં આવેલા સોગંદનામા અનુસાર, રાહુલ ગાંધીએ અંદાજે 20.39 કરોડ રૂપિયાની કુલ સંપત્તિ જાહેર કરી છે. વર્ષ 2019માં આ આંકડો 15.88 કરોડ રૂપિયા હતો, જેનો અર્થ છે કે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં તેમની સંપત્તિમાં આશરે 5 કરોડ રૂપિયાનો વધારો થયો છે.  

પાંચ વર્ષમાં કેટલી કમાણી કરી?2/12

2019 માં, તેમની કુલ સંપત્તિ 15.88 કરોડની હતી. આનો અર્થ એ થયો કે પાંચ વર્ષમાં તેમની સંપત્તિમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.  

રાહુલ ગંધીની પાસે કેટલું છે રોકડ અને બેંક બેલેન્સ3/12

રસપ્રદ વાત એ છે કે, આટલી સંપત્તિ હોવા છતાં રાહુલ ગાંધી પાસે માત્ર 55,000 રૂપિયા રોકડા છે. જ્યારે તેમના બે બેંક ખાતાઓમાં અંદાજે 26.25 લાખ રૂપિયા જમા છે.

રાહુલ ગાંધીનો કેટલો મળે છે પગાર?4/12

એક સાંસદ તરીકે રાહુલ ગાંધીને માસિક પગાર, મતવિસ્તાર ભથ્થું અને અન્ય સુવિધાઓ મળીને દર મહિને લગભગ 3.30 લાખ રૂપિયા મળે છે. આ રીતે તેમની વાર્ષિક કમાણી આશરે 39.60 લાખ રૂપિયા થાય છે.

25 કંપનીઓમાં 4.33 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ5/12

રાહુલ ગાંધીએ 25 કંપનીઓમાં આશરે 4.33 કરોડ રૂપિયાના શેર ખરીદ્યા છે. 7 મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં તેમનું કુલ રોકાણ આશરે 3.81 કરોડ રૂપિયા છે. તેમની પાસે 15 લાખ રૂપિયાના ગોલ્ડ બોન્ડ પણ છે.  

યંગ ઇન્ડિયનના ખરીદ્યા છે શેર6/12

તેમણે યંગ ઇન્ડિયન કંપનીના 1900 શેર જાહેર કર્યા, દરેક શેરની કિંમત 100 હતી, અને કુલ મૂલ્ય 1.90 લાખ હતું.  

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને ગોલ્ડ બોન્ડ 7/12

રાહુલ ગાંધીએ સાત મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં પણ રોકાણ કર્યું છે. તેમણે 3.81 કરોડનું રોકાણ કર્યું છે. તેમની પાસે આશરે 15 લાખ રૂપિયાના ગોલ્ડ બોન્ડ પણ છે.  

વીમો અને જ્વેલરીમાં પણ છે રોકાણ8/12

સોગંદનામા મુજબ, રાહુલ ગાંધીએ વીમા પોલિસીઓમાં 61.52 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું છે. તેમની પાસે 4.20 લાખ રૂપિયાની કિંમતનું સોનું અને અન્ય આભૂષણો છે. તેમની કુલ જંગમ (Moving) સંપત્તિ 9.24 કરોડ રૂપિયા છે.  

11.15 કરોડની સ્થાવર સંપત્તિ9/12

રાહુલ ગાંધીએ 11.15 કરોડ રૂપિયાની સ્થાવર (Immovable) સંપત્તિ જાહેર કરી છે. દિલ્હીના મહેરૌલી સ્થિત સુલતાનપુર ગામમાં ખેતીની જમીન છે, જે તેમણે પ્રિયંકા ગાંધી સાથે સંયુક્ત રીતે ખરીદી છે. 

ગુરુગ્રામમાં 9 કરોડ રૂપિયાની ઓફિસ સ્પેસ10/12

ગુરુગ્રામમાં તેમની પાસે 5,538 ચોરસ ફૂટની એક ઓફિસ છે, જેની વર્તમાન બજાર કિંમત આશરે 9 કરોડ રૂપિયા છે. આ તેમની મિલકતનો સૌથી મોટો હિસ્સો છે.

રાહુલ ગાંધીની પાસે નથી કોઈ કાર11/12

સૌથી આશ્ચર્યજનક બાબત એ છે કે, કરોડોની સંપત્તિના માલિક હોવા છતાં રાહુલ ગાંધીના નામે કોઈ પણ વાહન નોંધાયેલું નથી. તેમણે સોગંદનામામાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેમની પાસે પોતાની કોઈ અંગત કાર નથી.  

