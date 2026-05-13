/ગુજરાત ગટગટાવી રહ્યું છે કરોડો લિટર ઈંધણ: જાણો રાજ્યમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ અને CNG વપરાશના આંકડાની માયાજાળ

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશવાસીઓને ઈંધણની ખપત ઘટાડવા માટે અપીલ કરી છે...ગુજરાત સરકારના મંત્રીઓ અને અધિકારીઓએ વાહનોના કાફલામાં કાપ મુકી દીધો છે. પરંતુ આપણે શું કરી શકીએ?..આપણે ગુજરાતીઓ રોજ કેટલું પેટ્રોલ, ડીઝલ અને CNGનો વપરાશ કરીએ છીએ?...અને જો થોડી ઘણી પણ બચત કરીએ તો કેટલી વિદેશી હૂંડિયામણ ખાસ કરીને અમેરિકન ડૉલર બચી શકે?...તેને સરળ ભાષામાં સમજીએ...
મધ્યપૂર્વ સંકટને કારણે હોર્મુઝ સ્ટ્રીટ પર મોટી અસર પડી છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રીટ બંધ હોવાને કારણે પેટ્રોલ અને ડીઝલની સપ્લાય પર અસર થઈ રહી છે. આ વચ્ચે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશવાસીઓને પેટ્રોલ અને ડીઝલની બચત કરવાની અપીલ કરી છે. આ વચ્ચે વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાતમાં દરરોજ સરેરાશ 1.20 કરોડ લીટર પેટ્રોલનો ઉપયોગ થાય છે, જ્યારે 2.80 કરોડ લીટર ડીઝલ વપરાય છે. 35 લાખ કિલો સીએનજીનો દરરોજ ગુજરાતમાં વપરાશ કરવામાં આવી રહ્યો છે. જો આ વપરાશમાં માત્ર 10 ટકાનો ઘટાડો કરી દેવામાં આવે તો પણ મોટી બચત થઈ શકે છે. માત્ર 10 ટકા ઘટાડાથી દેશના કરોડો રૂપિયા બચાવી શકાય છે. આજે અમે તમને તસવીરો દ્વારા ઈંધણના વપરાશનું ગણિત સમજાવીશું.