અમેરિકામાં અત્યાર સુધી કેટલા રાષ્ટ્રપતિની હત્યા થઈ છે? ટ્રમ્પ સાથે બનેલી ઘટના બાદ જાણી લો
US Presidents Assassinated : અમરિકામાં રાષ્ટ્રપતિની સુરક્ષાને લઈને હંમેશા ચર્ચા થતી રહે છે. દાવો કરવામાં આવે છે કે, અમેરિકામાં રાષ્ટ્રપતિની સુરક્ષા સૌથી વધુ મજબૂત હાથોમાં છે. પરંતુ ઈતિહાસના પાના પાછળ ફેરવીએ તો ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવે છે. દુનિયાના સૌથી તાકાતવાર દેશ અમેરિકામાં રાષ્ટ્રપતિની સુરક્ષા વચ્ચે જ તેમની હત્યા થઈ હોય તેવા અનેક બનાવ બન્યા છે. આજે જ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પર હુમલાની ખબર વચ્ચે એકવાર ફરીથી આ સવાલ તેજ બન્યો છે કે, આખરે અમેરિકાના પ્રમુખ કેટલા સુરક્ષિત છે.
ચાર અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિઓની હત્યા થઈ છે
હકીકતમાં, અત્યાર સુધી અમેરિકામાં 4 રાષ્ટ્રપતિઓની હત્યા થઈ ચૂકી છે. આ આંકડો સાંભળવામાં ભલે નાનો લાગે, પરંતું તેની પાછળ અનેક ખૌફનાક કહાનીઓ છે. આ જ કારણ છે કે, સોશિયલ મીડયા પર આ સવાલ તેજીથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. રોનાલ્ડ રીગન અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જેવા નામ આજે ફરી ચર્ચામાં છે. આ ઘટનાઓએ સાબિત કર્યું કે, દુનિયાના સૌથી મજબૂત સુરક્ષા ધરાવતો દેશ પણ ખતરાને રોકી શક્તો નથી.
અબ્રાહમ લિંકનની હત્યા
અમેરિકામાં જે રાષ્ટ્રપતિઓની હત્યા થઈ છે, તેમાં પહેલા નંબર પર અબ્રાહમ લિંકન છે. જેમની થિયેટરની અંદર ગોળી મારીને હત્યા કરાઈ હતી.
લિસ્ટમાં બીજું નામ
લિસ્ટમાં બીજું નામ જેમ્સ અબ્રાહમ ગારફિલ્ડનું છે. જેમની 2 જુલાઈ, 1881 ના રોજ વોશિંગ્ટન ડીસીમાં ગોળી મારવામાં આવી હતી. બાદમાં સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત થયું હતું.
વિલિયમ મૈકકિનલે
આ લિસ્ટમાં ત્રીજું નામ વિલિયમ મૈકકિનલે છે. જેમની વર્ષ 1901 માં પબ્લિક ઈવેન્ટ દરમિયાન હુમલામાં હત્યા કરાઈ હતી.
જ્હોન ફીટઝગેરાલ્ડ કેનેડી
લિસ્ટમાં સૌથી ચર્ચાસ્પદ નામ જ્હોન ફીટઝગેરાલ્ડ કેનેડી છે. જેમની હત્યા આજે પણ રહસ્યમયી બની છે. વર્ષ 1963 માં જ્હોન એફ કેનેડીની હત્યાએ આખી દુનિયાને હચમચાવી દીધા હતા. આજે પણ આ ઘટના પર અનેક સવાલ થાય છે, જેના જવાબ મળ્યા નથી.
Trending Photos