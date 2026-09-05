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એક દિવસમાં કેટલી વાર આવી શકે છે ટ્રાફિક મેમો, શું એક વાર ચલણ કપાયું હોય તો ફરીથી નહીં કપાય? જાણી લો નિયમ

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 05, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 12:37 PM IST

Traffic Challan Rules: રસ્તા પર વાહન ચલાવતી વખતે ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી છે. નિયમ તોડવા પર ટ્રાફિક પોલીસ ચલણ કાપી શકે છે. પરંતુ ઘણા વાહનચાલકોના મનમાં એ સવાલ રહે છે કે જો એક દિવસમાં કોઈ ભૂલ માટે ચલણ કપાઈ ચૂક્યું છે, તો શું તે જ દિવસે એ જ ભૂલ પર ફરીથી ચલણ કાપી શકાતું નથી? જાણો શું કહે છે નિયમ.

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એક વાર ચલણ કપાયા પછી શું આખો દિવસ નિશ્ચિંત થઈને નિયમ તોડી શકાય છે? આવું વિચારવું ભારે પડી શકે છે. કેટલાક ટ્રાફિક નિયમોમાં બીજી વાર ચલણ કપાતું નથી, જ્યારે ઓવરસ્પીડિંગ અને કેટલાક અન્ય ઉલ્લંઘનો પર તે જ દિવસે ફરી કાર્યવાહી થઈ શકે છે.

શું દરેક નિયમમાં એક સમાન છે જોગવાઈ?2/7

શું દરેક નિયમમાં એક સમાન છે જોગવાઈ?

સામાન્ય માન્યતા છે કે એક વાર ચલણ કપાયા પછી આખો દિવસ એ જ ભૂલ માટે ફરીથી કાર્યવાહી થઈ શકતી નથી. જોકે, આ નિયમ દરેક પ્રકારના ટ્રાફિક ઉલ્લંઘન પર લાગુ પડતો નથી. ફરીથી ચલણ કપાશે કે નહીં, તે એ વાત પર નિર્ભર કરે છે કે કયા ટ્રાફિક નિયમનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું છે.

કયા કિસ્સાઓમાં ફરીથી ચલણ નથી કપાતું?3/7

કયા કિસ્સાઓમાં ફરીથી ચલણ નથી કપાતું?

મોટર વ્હીકલ એક્ટ હેઠળ કેટલાક ખાસ પ્રકારના ઉલ્લંઘનોમાં એક જ દિવસે બીજી વાર ચલણ કાપવામાં આવતું નથી. એટલે કે જો કોઈ વાહનચાલકનું કોઈ નિયમ તોડવા પર ચલણ કપાઈ ચૂક્યું છે અને તે થોડા સમય પછી તે જ દિવસે ફરી એ જ ઉલ્લંઘન સાથે પકડાય છે, તો કેટલાક કિસ્સાઓમાં બીજું ચલણ નથી કરવામાં આવતું.

શું કેટલાક નિયમો પર એક દિવસમાં ઘણા ચલણ થઈ શકે છે?4/7

શું કેટલાક નિયમો પર એક દિવસમાં ઘણા ચલણ થઈ શકે છે?

કેટલાક ટ્રાફિક નિયમો એવા પણ છે, જેમનું વારંવાર ઉલ્લંઘન કરવા પર એક જ દિવસમાં ઘણી વાર ચલણ કાપી શકાય છે. તેથી એ માની લેવું ખોટું હશે કે દિવસમાં એક વાર ચલણ કપાયા પછી આખો દિવસ કોઈપણ ટ્રાફિક નિયમ તોડવા પર બીજી વાર કાર્યવાહી નહીં થાય.

ઓવરસ્પીડિંગ પર ફરીથી કપાઈ શકે છે ચલણ5/7

ઓવરસ્પીડિંગ પર ફરીથી કપાઈ શકે છે ચલણ

જો કોઈ ચાલક નક્કી કરેલી સ્પીડ લિમિટ કરતા વધારે ઝડપે ગાડી ચલાવતા પકડાય છે અને તેનું ચલણ કપાઈ જાય છે, તો પણ તે જ દિવસે ફરી ઓવરસ્પીડિંગ કરવા પર ચલણ થઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ રસ્તા પર સ્પીડ લિમિટ 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે અને ચાલક તેનાથી વધારે ઝડપે વાહન ચલાવે છે, તો પહેલી કાર્યવાહી પછી પણ તેણે સ્પીડ લિમિટનું પાલન કરવું પડશે. આગળ ફરી ઓવરસ્પીડિંગ કરતા પકડાવા પર બીજું ચલણ કાપી શકાય છે.

સીટ બેલ્ટ ન લગાવવા પર પણ થઈ શકે છે કાર્યવાહી6/7

સીટ બેલ્ટ ન લગાવવા પર પણ થઈ શકે છે કાર્યવાહી

કાર ચલાવતી વખતે સીટ બેલ્ટ પહેરવો ફરજિયાત છે. જો કોઈ ચાલકનું સીટ બેલ્ટ વિના વાહન ચલાવવા પર એક વાર ચલણ કપાઈ ચૂક્યું છે અને તે પછી પણ સીટ બેલ્ટ વગર ગાડી ચલાવતો રહે છે, તો કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં તે જ દિવસે ફરીથી ચલણ આપી શકાય છે. તેથી પહેલી વાર ચલણ કપાયા પછી એ વિચારવું સાચું નથી કે આખો દિવસ સીટ બેલ્ટ વગર ચાલવા પર કોઈ કાર્યવાહી નહીં થાય.

હેલમેટ વિનાના ચલણનો શું છે નિયમ?7/7

હેલમેટ વિનાના ચલણનો શું છે નિયમ?

બાઈક કે સ્કૂટર ચલાવતી વખતે હેલમેટ પહેરવું ફરજિયાત છે. જોકે, હેલમેટ વિનાના ચલણના કિસ્સામાં સ્થિતિ અલગ હોઈ શકે છે. જો કોઈ વ્યક્તિનું તે જ દિવસે હેલમેટ વિના બાઈક ચલાવવા પર ચલણ કપાઈ ચૂક્યું છે, તો તે જ ઉલ્લંઘન માટે બીજી વાર ચલણ નથી કપાતું. તેમ છતાં ચલણ કપાયા પછી નિયમોનું પાલન કરવું જ સૌથી સુરક્ષિત રસ્તો છે.

TAGS:
Traffic challan rules
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