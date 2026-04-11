ભારતીય પરિવારો પાસે કેટલું સોનું છે? રિપોર્ટમાં થયો મોટો ખુલાસો, ચોંકાવનારા છે આંકડા
Shocking Gold Report: ભારતમાં લગ્ન સહિત મોટા ભાગના પ્રસંગોમાં સોનાને ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, ત્યારે દેશમાં અનેક વર્ષોથી સોનું પોતાની પાસે રાખવાનું અને તેને સેફ રોકાણ માનવામાં આવે છે, ત્યારે હાલના રિપોર્ટમાં ભારતીય પરીવારો પાસે કેટલું સોનું છે, તેના આકડા ચોકાવનારા છે.
Shocking Gold Report: દેશમાં સોના અંગે એક ચોંકાવનારો અહેવાલ બહાર આવ્યો છે. એસોચેમ(ASSOCHAM)ના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, ભારતીય ઘરોમાં આશરે 5 ટ્રિલિયન ડોલરનું સોનું છે. આ રકમ વિશ્વની ટોચની 10 કેન્દ્રીય બેંકોના કુલ સોનાના ભંડાર કરતાં વધુ હોવાનું કહેવાય છે.
સરકારી અનામત કરતાં અનેક ગણું વધુ સોનું
રિપોર્ટ મુજબ, સ્થાનિક સોનાનો ભંડાર ભારતના સત્તાવાર સોનાના ભંડાર કરતાં ઘણો વધારે છે, જે વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલના ડેટા અનુસાર આશરે 880 ટન છે. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ભારતમાં સોનું માત્ર એક રોકાણ નથી પણ એક મહત્વપૂર્ણ ખાનગી સંપત્તિ પણ છે.
સોનું આર્થિક વિકાસનું એન્જિન બની શકે
રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે જો આ ભૌતિક સોનાને ધીમે ધીમે નાણાકીય વ્યવસ્થામાં સામેલ કરવામાં આવે, તો તે અર્થતંત્રને એક નવી ગતિ આપી શકે છે. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે જો દર વર્ષે સ્થાનિક સોનાનો માત્ર 2 ટકા ઉપયોગ કરવામાં આવે, તો 2047 સુધીમાં કુલ સોનાનો આશરે 40 ટકા હિસ્સો નાણાકીય વ્યવસ્થામાં લાવી શકાય છે.
GDPમાં સંભવિત 7.5 ટ્રિલિયન ડોલરનો વધારો
આ ફેરફાર ભારતના અર્થતંત્ર પર નોંધપાત્ર અસર કરી શકે છે. એવો અંદાજ છે કે આનાથી GDPમાં આશરે 7.5 ટ્રિલિયન ડોલરનો વધારો થઈ શકે છે, જેનાથી અર્થતંત્રનું કદ 2047 સુધીમાં આશરે 34 ટ્રિલિયન ડોલરથી વધીને 41.5 ટ્રિલિય ડોલરન થઈ શકે છે.
અહેવાલમાં એમ પણ જણાવાયું છે કે ભારતીય ઘરોમાં સોનાનું કુલ મૂલ્ય યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ચીન સિવાય વિશ્વના લગભગ તમામ અર્થતંત્રોના વાર્ષિક GDP કરતાં વધી ગયું છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
Trending Photos