ગુજરાત પર કેટલો છે વાવાઝોડાનો ખતરો? 80 કિ.મીની ઝડપે આવી રહ્યું છે સાઈક્લોન
Ambalal Patel Forecast: હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, 22 ઓક્ટોબર સુધીમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં હળવા ભેજના કારણે હળવો વરસાદ થઈ શકે છે અથવા વાદળવાયું પણ આવી શકે છે. 22 ઓક્ટોબરે દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં આહવા, ડાંગ, વલસાડના ભાગોમાં વરસાદ થઈ શકે છે. બંગાળના ઉપસાગરમાં એક વાવાઝોડું બનવાની શક્યતાના કારણે 23 અને 24થી આ સિસ્ટમ મજબૂત થઈ તારીખ 28 અને 29 સુધીમાં ભારે ચક્રવાત થવાની શકયતા રહેશે. અંબાલાલ પટેલે વાવાઝોડા અંગે અપડેટ આપતા કહ્યું કે, આ વાવાઝોડમાં પવનની ગતિ 100થી 150 પ્રતિકલાક જેટલી રહેશે.
ચીને આ વર્ષે 24મા વાવાઝોડા 'ફેંગશેન' માટે બ્લુ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આ વાવાઝોડું હવે ખૂબ જ રૌદ્ર રૂપ ધારણ કરી ચૂક્યું છે. દેશના દક્ષિણ વિસ્તારોના કેટલાક ભાગોમાં ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદની આગાહી છે. રાષ્ટ્રીય હવામાન કેન્દ્ર (NMC)એ સૂચના આપી કે, રવિવારે સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં વાવાઝોડું ફિલિપાઇન્સમાં લુઝોન ટાપુના પશ્ચિમ કિનારા પર મંડરાતું હતું, જ્યાં તેના કેન્દ્રની આસપાસ પવનની ઝડપ 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકે ફૂંકાઈ રહ્યો હતો.
તેમણે કહ્યું કે, બંગાળ ઉપસાગરમાં તારીખ 23 અને 24 ઓક્ટોબરમાં એક વાવાજોડું આકાર લેતું જોવા મળશે. તારીખ 28 અને 29 ઓક્ટોબર સુધીમાં આ વાવાઝોડું ભારે ચક્રવાતમાં ફેરવાઈ શકે છે. જેને કારણે બંગાળ ઉપસાગરમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. તારીખ 19 ઓક્ટોબરના દિવસે વાવાઝોડું અરબી સમુદ્રમાં આકાર લેતા જોવું મળશે. બંગાળ ઉપસાગરમાં ગતિ વિધિ દક્ષિણ ભારતમાં પ્રવેશી અરબી સમુદ્રમાં વાવાઝોડું પ્રવેશી શકે છે.
અરબી સમુંદરનું વાવાઝોડું બંગાળ ઉપસાગરનો ચક્રવાતના અકરને ગુજરાતનો હવામાન પલટશે 7 નવેમ્બર બાદ પણ દક્ષિણ ભારતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ શક્યતા છે. જેની અસર પણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં રહેશે. આ માસના અંતમાં એક મજબૂત પશ્ચિમ વિક્ષેપ દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય ભાગોમાં આવવાની શક્યતા રહેશે. નવેમ્બર માસમાં દેશ સહિત ગુજરાતનો હવામાન પલટાશે અને શિયાળે અને ચોમાસું આવ્યું હોય તેવું જણાશે. અરબી સમુદ્રમાં ચક્રવાત આવે તો રાજસ્થાન ઉત્તર ભારતના ભાગો, ત્યાર બાદ ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં તેની અસર થઈ શકે છે.
'ફેંગશેન'ને ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાનનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે, જેમાં મહત્તમ 23 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ગતિએ સતત પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે. તેનો પ્રભાવ વિસ્તાર કેન્દ્રથી 220થી 280 કિલોમીટર સુધી ફેલાયેલો છે. નિષ્ણાતોનું અનુમાન છે કે, આ વાવાઝોડું 20-25 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉત્તરપશ્ચિમ દિશા તરફ આગળ વધશે અને ધીમે ધીમે ગંભીર ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન અથવા સંપૂર્ણ વાવાઝોડામાં ફેરવાઈ શકે છે, જેમાં પવન 30-35 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સુધી પહોંચશે.
ઉત્તરી તાઇવાનમાં મુશળધાર વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, મંગળવાર સુધી ઠંડા પવનોની અસરથી વાવાઝોડું દક્ષિણપશ્ચિમ તરફ વળશે, જે વિયેતનામના મધ્ય કિનારા તરફ આગળ વધશે અને કિનારા પર ટકરાતા સમયે નબળું પડી જશે. આગામી ત્રણ દિવસમાં 'ફેંગશેન' પૂર્વી અને ઉત્તરી તાઇવાન, ફુજિયાન અને ગ્વાંગડોંગ પ્રાંતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો, હૈનાન ટાપુ અને ઉત્તરી દક્ષિણ ચીન સમુદ્રના ઉત્તર ભાગમાં ભારે વરસાદ અને ભારે પવન લાવશે.
કેન્દ્રએ ચેતવણી આપી છે કે, સોમવાર સવારે 8 વાગ્યાથી મંગળવારે સવારે 8 વાગ્યા સુધી ઉત્તરી તાઇવાનમાં મુશળધાર વરસાદ પડશે, જ્યાં કેટલાક સ્થળોએ 100-200 મીમી વરસાદ નોંધાઈ શકે છે. આ દરમિયાન એક શીત લહેર મધ્ય અને પૂર્વી ચીનને અસર કરશે, જેના કારણે આ વિસ્તારોમાં તેમજ ગુઇઝોઉ અને યુનાન પ્રાંતના ભાગોમાં તાપમાન 4-6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઘટી શકે છે. કેટલીક જગ્યાએ આ ઘટાડો 8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી શકે છે, જ્યારે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ મધ્ય-ઉત્તરી ચીન તરફ જઈ શકે છે.
ભારે પવનનું યલો એલર્ટ
હવામાન કેન્દ્રએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, શીત લહેર અને 'ફેંગશેન'ની સંયુક્ત અસરને કારણે સોમવારે સવારે 8 વાગ્યાથી મંગળવારે સવારે 8 વાગ્યા સુધી દક્ષિણપૂર્વ ચીન સમુદ્ર, તાઇવાન સ્ટ્રેટ અને ઉત્તરીય અને મધ્ય દક્ષિણ ચીન સમુદ્રમાં 28.4 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપે પવન ફૂંકાશે, જેમાં 36.9 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. આ માટે યલો એલર્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. નોંધનીય છે કે, ચીનની ચાર-સ્તરીય રંગ-કોડેડ ચેતવણી પ્રણાલીમાં રેડ સૌથી ગંભીર છે, ત્યારબાદ ઓરેન્જ, યલો અને બ્લૂ એલર્ટ આવે છે.
ફિલિપાઇન્સમાં અત્યાર સુધીમાં 6 લોકોના મોત
ઉત્તર અને મધ્ય ફિલિપાઇન્સમાં ગયા અઠવાડિયે આવેલા વાવાઝોડા 'ફેંગશેન'થી ઓછામાં ઓછા 6 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 22000થી વધુ લોકોને પૂર અને ભૂસ્ખલનના ખતરાવાળા વિસ્તારોમાંથી સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા. હવામાન આગાહી એજન્સી અનુસાર, રવિવારે મોડી રાત્રે 'ફેંગશેન' લુઝોનથી દક્ષિણ ચીન સમુદ્ર તરફ આગળ વધ્યું, આ દરમિયાન વિસ્તારમાં 65-80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાયો. સરકારી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન એજન્સીએ 6 લોકોના મોતની પુષ્ટિ કરી છે. મધ્ય કેપિઝ પ્રાંતના રોક્સાસ શહેરમાં શનિવારે ભારે ભરતીના કારણે પૂરની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ.
