ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

મુંબઈથી અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેનનું ભાડું કેટલું હશે? રેલમંત્રીની જાહેરાત સાંભળી ખુશીથી કૂદી પડશો

Bullet Train Ticket Price: છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી, દેશની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન શરૂ કરવા માટે કામ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. જ્યારે પણ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની ચર્ચા થાય છે, ત્યારે લોકો વારંવાર પૂછે છે કે, બુલેટ ટ્રેન આખરે ક્યારે શરૂ થશે? રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે તાજેતરમાં આ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો હતો. મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે દેશની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન ટૂંક સમયમાં કાર્યરત થશે.
 

Updated:Sep 28, 2025, 06:17 PM IST

1/7
image

Bullet Train Ticket Price: તેમણે જણાવ્યું હતું કે મુંબઈ અને અમદાવાદ વચ્ચે બુલેટ ટ્રેનનો પહેલો ભાગ જાન્યુઆરી 2027માં કાર્યરત થશે. બીજા ભાગમાં મુસાફરી કરવા માટે બે વર્ષ રાહ જોવી પડશે. હા, જો તમે મુંબઈથી અમદાવાદ મુસાફરી કરવા માંગતા હો, તો તમારે 2029 સુધી રાહ જોવી પડશે. વર્તમાન આયોજન મુજબ, તમે 2029માં મુંબઈથી અમદાવાદ સીધા બુલેટ ટ્રેન દ્વારા મુસાફરી કરી શકો છો.  

2/7
image

નેશનલ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL) મુંબઈ અને અમદાવાદ વચ્ચે 508 કિમીના હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર પર ઝડપથી કામ કરી રહી છે. દેશની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને દાદરા નગર હવેલીમાંથી પસાર થશે.

3/7
image

રેલવે મંત્રીના જણાવ્યા મુજબ, મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેનનો પહેલો ભાગ સુરત અને બિલીમોરા વચ્ચે હશે, જે 2027માં કાર્યરત થવાનો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કામ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. સુરત-બિલીમોરા સેક્શન 2027માં કાર્યરત થશે. ત્યારબાદ, ટ્રેન સેવા 2028 સુધીમાં થાણે અને 2029 સુધીમાં મુંબઈ પહોંચશે.  

4/7
image

ટ્રેનની લોન્ચ તારીખ વિશે માહિતી મળ્યા પછી, લોકો હવે તેના ભાડા વિશે પૂછી રહ્યા છે. રેલવે મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે મધ્યમ વર્ગને ધ્યાનમાં રાખીને બુલેટ ટ્રેનના ભાડા સસ્તા રાખવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે અમે ઇચ્છીએ છીએ કે સામાન્ય લોકો પણ આ ટ્રેનની મુસાફરીનો આનંદ માણી શકે. આનાથી મુસાફરોને ઝડપી અને આરામદાયક મુસાફરી મળશે.  

5/7
image

તાજેતરમાં, જ્યારે રેલવે મંત્રીને બુલેટ ટ્રેનના ભાડા વિશે વિગતવાર પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે કહ્યું કે તે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ટ્રેનના ભાડા કરતા વધારે અને હવાઈ મુસાફરી કરતા ઓછું હશે. આ નિવેદનથી સ્પષ્ટ થયું કે બુલેટ ટ્રેનનું ભાડું એસી ફર્સ્ટ-ક્લાસ ભાડાની આસપાસ હશે.  

6/7
image

મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન કોરિડોરમાં કુલ 12 સ્ટેશન હશે. આ સ્ટેશનોમાં મુંબઈ, થાણે, વિરાર, બોઈસર, વાપી, બિલીમોરા, સુરત, ભરૂચ, વડોદરા, આણંદ, અમદાવાદ અને સાબરમતીનો સમાવેશ થશે. આ પ્રોજેક્ટ જાપાન સરકારની ટેકનિકલ અને નાણાકીય સહાયથી વિકસાવવામાં આવી રહ્યો છે.  

7/7
image

રેલ્વે મંત્રીએ સંસદમાં માહિતી આપી હતી કે વાપીથી ગુજરાતમાં સાબરમતી સુધીનો સેક્શન ડિસેમ્બર 2027 સુધીમાં પૂર્ણ થશે. આખો પ્રોજેક્ટ 2029 સુધીમાં પૂર્ણ થશે. બુલેટ ટ્રેન દેશમાં રેલ મુસાફરીમાં વધુ સુધારો કરશે. તે મુસાફરોનો સમય બચાવશે અને આરામદાયક મુસાફરી સુનિશ્ચિત કરશે. (દરેક ફોટો ક્રેડિટ: Grok)

railway ministerAshwini Vaishnawbullet train ticket priceMumbai Ahmedabad Bullet TrainBullet Train in Indiabullet train fareGujarati Newsરેલ્વે મંત્રીઅશ્વિની વૈષ્ણવબુલેટ ટ્રેન ટિકિટનો ભાવમુંબઈઅમદાવાદ બુલેટ ટ્રેનભારતમાં બુલેટ ટ્રેનબુલેટ ટ્રેનનું ભાડુંગુજરાતી સમાચાર

Trending Photos