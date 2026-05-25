કેસર કેરીની રંગીન કહાનીઃ જાણો છો, દોઢસો વર્ષ પહેલાં 'સાલેભાઈની આંબડી' કેસર તરીકે કેવી રીતે ઓળખાઈ?

Written ByDipti SavantUpdated byDipti Savant
Published: May 25, 2026, 11:27 AM IST|Updated: May 25, 2026, 11:27 AM IST

Gir Kesar Mango History : ગીરની કેસર કેરીનો સ્વાદ વિદેશીઓને પણ દાઢે વળગ્યો છે. પરંતું ક્યારેય વિચાર્યું છે કે, આ કેરીને કેસર નામ કેવી રીતે મળ્યું, કોણે તેને કેસર નામ આપ્યું. ગીરની કેસર કેરીના નામનો પણ એક રસપ્રદ ઈતિહાસ રહ્યો છે. કોઈને ખબર નહિ હોય, પણ કેસર કેરીના નામકરણ સાથે એક જુનાગઢના નવાબ મહાબત ખાન અને સાલેભાઈની આંબડીનું નામ જોડાયેલું છે. તાલાળા ગીરની પ્રખ્યાત કેસર કેરીના આવા જ એક અજાણ્યા ઇતિહાસ વિશે જાણીએ.

કેસર કેરીનું વાવેતર ક્યારે શરૂ થયું

કેસર કેરીનાં મૂળ એટલે કે કેસરની કલમો નવાબી કાળમાં નખાયાં હતાં. જેનો સ્વાદ દાઢે વળગ્યો છે એ કેસર કેરી માટે જૂનાગઢના નવાબનો આભાર માનવો રહ્યો. 1850ના દાયકાથી કેસર કેરીનું વાવેતર અને વિકાસ સોરઠમાં થયો હતો. 17 ઓગષ્ટ 2009ના રોજ કેસર કેરીના જિઓગ્રોફીકલ ઇન્ડિકેશનના રજીસ્ટ્રેશન માટે જૂનાગઢની કૃષિ યુનિવર્સિટીએ એક અરજી કરી હતી. 185 નંબરની એ અરજીમાં કેસરના ઇતિહાસ વિશે રજૂ કરવામાં આવેલી વિગતો અનુસાર, "1851થી 1882 સુધી જૂનાગઢમાં નવાબ મહાબતખાન - બીજાનું શાસન હતું. એ વખતે સાલેભાઈ નામના એક ખેડૂત માંગરોળ વિસ્તારમાં હતા. તેમણે પોતાના બગીચામાં મોટા કદની કેરીઓ જોઈ. આ કેરીઓ રાબેતા મુજબની કેરી કરતાં ખાસ્સી અલગ હતી. આ વિશિષ્ટ કેરી પાકીને ઝાડ પરથી નીચે પડી ત્યારે સાલેભાઈએ તેનો સ્વાદ ચાખ્યો.

કેસર કેરી પહેલા સાલેભાઈની આંબડી તરીકે ઓળખાતી હતી

સાલેભાઈને એ કેરીનો સ્વાદ અન્ય કેરીના સ્વાદ કરતાં વધુ મીઠો લાગ્યો. તેથી તેમણે એ કેરી નવાબ મહાબતખાન બીજાને ભેટમાં આપી. નવાબે તેમના દરબારીઓ સાથે કેરીનો સ્વાદ માણ્યો. નવાબને તે કેરી અત્યંત મધુર, સોડમદાર અને રેસા વગરની લાગી. તેમણે એ કેરીને 'સાલેભાઈની આંબડી 'નામ આપ્યું હતું. નવાબને કેરી પસંદ પડી એટલે તેની કલમો મંગાવી અને જૂનાગઢમાં રોપાવી. 

... તો પછી કેસર નામ કેવી રીતે આવ્યું...

જ્યાર સુધી કેસર નામ નહોતું પડ્યુ, ત્યાં સુધી આ કેરી સાલેભાઈની આંબડી તરીકે જ પ્રખ્યાત હતી. પરંતું અહીંથી તેની બીજી સફર શરૂ થાય છે. કેસર કેરીના જિઓગ્રોફીકલ ઇન્ડિકેશનના રજીસ્ટ્રેશન માટેની એ અરજીમાં જણાવાયું છે કે "નવાબ મહાબતખાન-ત્રીજાના સમયગાળામાં એટલે કે 1920થી 1947 દરમ્યાન એ.એસ.કે. આયંગર જૂનાગઢ સ્ટેટના ગાર્ડન સુપરિન્ટેન્ડન્ટ હતા. તેમણે 'સાલેભાઈની આંબડીનો વૈજ્ઞાનિક ઢબે ઉછેર કર્યો. તેના કદ, રસ, સુગંધમાં થતાં ફેરફાર નોંધ્યા. કેરીના કેસરીયાળા ગરને ધ્યાનમાં રાખીને તેમણે સાલેભાઈની આંબડીને કેસર નામ આપ્યું.   

એ.એસ.કે. આયંગરે આ રીતે કેસર કેરીનો વ્યાપ આ રીતે વધાર્યો

એ.એસ.કે. આયંગર કેસરની વિવિધ જાતોને ગિરનારની તળેટીમાં દુધેશ્વર ખાતેના આંબાવનમાં ઉછેરી. જૂનાગઢના સક્કરબાગ અને લાલઘોરી બગીચામાં પણ તેમણે કેસરની કલમો ઉછેરી. તેમણે ઉછેરેલી કેસરની વિવિધ જાતો કાઠિયાવાડના વિવિધ રજવાડાઓને પણ પસંદ પડી. એ પછી કાઠિયાવાડમાં વિવિધ રજવાડાઓએ પણ કેસરની જાતોનું વાવેતર કર્યું હતું. 

આજના દિવસે જુનાગઢના નવાબે કેસર કેરી પીરસાઈ હતી 

જૂનાગઢની કૃષિ યુનીવર્સીટીના એસોસિયેટ ડિરેક્ટર ઇસ્માઇલ ધૃત જણાવે છે કે "કેરીને કેસર એવું નામ મહાબત ખાન-ત્રીજાએ આપ્યું હતું.25 મે 1934ના રોજ જૂનાગઢ નવાબે કેરીને 'કેસર' નામ આપ્યું હતું. કેરીનો કેસરી રંગ તેમજ લહેજતદાર સ્વાદને ધ્યાનમાં રાખીને તેને 'કેસર' નામ આપ્યું હતું. 15 મે પછી તમે ગીરની કેસર કેરી ખાશો તો એના ગરનો રંગ કેસરી હશે અને તેની સુગંધ મઘમઘતી હશે. નવાબને કેરી 25 મે, 1934 ના રોજ પિરસાઈ હતી. તે આજનો દિવસ હતો.

