ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

તમારી જમીન નીચે સોનું દટાયેલું છે કે નહીં, ઝડપથી મળી જશે માહિતી, બસ આ 3 ડિવાઇસ ખરીદી લો

સોનાનો ભાવ દર વર્ષે વધે છે. લોકો લાંબાગાળાના રિટર્ન માટે સોનામાં પૈસા લગાવે છે. પરંતુ ક્યારેય તમે વિચાર્યું છે કે જો તમારા ઘર કે જમીનની નીચે સોનું હોઈ શકે છે? આજે આપણે આ આર્ટિકલમાં અમે તમને જણાવીશું કે જમીનની નીચે દબાયેલા સોના વિશે કઈ રીતે જાણી શકાય છે?
 

Updated:Mar 03, 2026, 11:52 AM IST

ક્યાંક તમારી જમીનની નીચે છુપાયેલો નથીને ખજાનો?

1/7
image

હંમેશા તેવા સમાચાર આવે છે કે કોઈ જમીનમાં ખોદકામ થઈ રહ્યું હતું. ત્યાં મજૂરોને જમીનની નીચે ખજાનો મળ્યો. ઘણીવાર કોઈ જૂના ઘર કે ઈમારતની તોડફોડ દરમિયાન કાટમાળની નીચે સોનું મળે છે. કેટલાક લોકો માને છે કે તેના પૈતૃક વારસામાં ક્યાંક સોનું હોઈ શકે છે. પરંતુ સવાલ છે કે આખરે તેની માહિતી કઈ રીતે મળશે? આવો સમજીએ જમીનની નીચે સોનું છે કે નહીં, તેની માહિતી મેળવવા માટે કઈ ડિવાઇસનો ઉપયોગ થાય છે? તમે ક્યાંથી આ ડિવાઇસ ખરીદી શકો છો?

મેટલની માહિતી મેળવવા માટે બે પદ્ધતિ

2/7
image

જમીનની નીચે કોઈ મેટલની માહિતી મેળવવાની બે પદ્ધતિ છે. પ્રથમ- ગ્રાઉન્ડ પેનીટ્રેન્ટિંગ રડાર ટેક્નીક. બીજી- વેરી લો ફ્રેક્વેન્સી ટેક્નીક. આર્કિયોલોજિકલ સર્વે ઓફ ઈન્ડિયા  (ASI) અને જિયોલોજિકલ સર્વે ઓફ ઈન્ડિયા (GSI) ની ટીમો તેની મદદથી જમીનની અંદર સોનું કે કોઈ મેટલની જાણકારી મેળવે છે. ASI ભારતના સંસ્કૃતિ મંત્રાલય સાથે જોડાયેલી એક ભારતીય સરકારી એજન્સી છે. GSI ભારતની એક વૈજ્ઞાનિક એજન્સી છે. તે ભારત સરકારના ખાણ મંત્રાલય હેઠળ રચાયેલું એક સરકારી સંગઠન છે.  

કઈ રીતે કામ કરે છે GPR અને VLF?

3/7
image

GPR માં માટીની દરેક પરતની તપાસ થાય છે. આ તપાસના આધાર પર તે નક્કી કરવામાં આવે છે કે આ માટીની નીચે કયા-કયા મેટલ હોઈ શકે છે. VLF થી માહિતી મેળવવામાં આવે છે કે જમીનની અંદર સોનું, ચાંદી કે તાંબુ છે કે નહીં. જ્યારે VLF ને જમીન પર લગાવવામાં આવે છે તો તે જમીનના હિસ્સાની આસપાસ એક ઇલેક્ટ્રોમેગ્નિટિક ફીલ્ડ બનાવી દે છે. પછી મશીનમાંથી નીકળતા તરંગો મેટલ સાથે ટકરાઈ એક ખાસ પ્રકારનો અવાજ કરે છે. આ અવાજના આધાર પર ખબર પડે છે કે જમીનની નીચે કયું મેટલ છે.

જમીનની નીચે મળેલા સોના પર કોનો અધિકાર?

4/7
image

ભારતમાં જો તમારી જમીનની નીચે દબાયેલું સોનું કે ખનીજ મળે છે, તો તમારે સૌથી પહેલા જાણ સંબંધિત અધિકારીઓને કરવાની હોય છે. જો તમે આ ન કરો તો એક પ્રકારનો ગુનો છે. તમારા પર કાયદાકીય કાર્યવાહી થઈ શકે છે. જેમાં દંડ અને જેલની સજાની જોગવાઈ છે. તમારી જમીન નીચે મળેલું સોનું સરકાર જપ્ત કરી લેશે.  

PYLE PHMD1 ટ્રેઝર હન્ટર

5/7
image

PYLE ની આ પ્રોડક્ટ સેન્સેટિવ મેટલ કંટ્રોલની સાથે આવે છે. તેને કંટ્રોલ બોક્સથી મેજર કરી શકાય છે કે ક્યાં મેટલ છુપાયેલું છે. આ મેટલ ડિટેક્ટરથી લોખંડથી લઈને દરેક પ્રકારના મેટલ વિશે માહિતી મેળવી શકાય છે. તેની કિંમત 3000 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે.

પ્રોફેશનલ ગોલ્ડ ડિટેક્ટર્સ

6/7
image

આ હાઇટેક ડિવાઇસ છે. જે ઊંડા ખોદકામ કે ખાસ મેટલની ઓળખ કરવા માટે જાણીતી છે. તેમાં હંમેશા ગ્રાઉન્ડ બેલેન્સ જેવી ટેક્નીક હોય છે, જે માટીના ખનીજોથી થનાર ખોટા સંકેતોને ઘટાડે છે.

3D ગ્રાઉન્ડ સ્કેનર્સ

7/7
image

આ ડિવાઇસ જમીનની નીચેની સંરચના, ખોખલી જગ્યા અને વસ્તુઓનો 3D મેપ બનાવવામાં મદદ કરે છે. તેનાથી ખ્યાલ આવે છે કે જમીનની નીચે સોનું દબાયેલું છે કે નહીં.

Gold minegold storage

Trending Photos