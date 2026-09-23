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Cooking Hacks: રવાનું ખીરું બનાવો ત્યારે તેમાં આ વસ્તુ ઉમેરી દેશો, બનાવતી વખતે તુટશે નહીં રવાના ચીલા

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 23, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 01:21 PM IST

Cooking Hacks: રવાના ઉત્તમપ, ઢોસા કે ચીલા ઘરમાં અવારનવાર બને છે. રવાના ચીલા બનાવવામાં સૌથી મોટી સમસ્યા હોય છે કે રવાનું ખીરું તવા પર તુરંત ચોંટી જાય છે અને પલટાવતી વખતે તુટી પણ જાય છે. આવું તમારી સાથે પણ થતું હોય તો હવે જ્યારે રવાના બેટર બનાવો ત્યારે તેમાં આ 2 માંથી 1 વસ્તુ ઉમેરી દેજો.
 

પુડલા, ઢોસા કે ઉત્તપમ 1/5

પુડલા, ઢોસા કે ઉત્તપમ

સૌથી પહેલા તો પુડલા, ઢોસા કે ઉત્તપમ માટે રવો પલાળો ત્યારે સમયનું ધ્યાન રાખો. રવાને પાણીમાં પલાળી તુરંત ઉપયોગમાં ન લો. રવો પલાળી ઓછામાં ઓછી 30 મિનિટ તેને ઢાંકીને રાખો. રવો બરાબર સોફ્ટ થઈ જાય પછી 5 મિનિટ તેને ફેંટો અને પછી ઉપયોગમાં લો.   

તવાનું તાપમાન2/5

તવાનું તાપમાન

રવાનું બેટર તવા પર ફેલાવતા પહેલા તવાનું તાપમાન બરાબર ચેક કરો. તવો એકદમ ગરમ હશે તો પણ બેટર ચોંટી જશે. એટલે તવો ગરમ કરી લો પછી તેના પર પાણી છાંટી તેને થોડો ઠંડો કરો અને પછી તેના પર બેટર સ્પ્રેડ કરો.   

બેટરમાં શું ઉમેરવું ? 3/5

બેટરમાં શું ઉમેરવું ?

હવે વાત આવે કે બેટરમાં શું ઉમેરવું ? તો રવાના ચીલા, ઢોસા કે ઉત્તપમ તુટ્યા વિના બરાબર ઉતરે તે માટે ચણાનો લોટ અથવા ચોખાનો લોટ યુઝ કરો. રવો પલાળો ત્યારે તેની સાથે 1 કે 2 ચમચી ચણાનો લોટ અથવા ચોખાનો લોટ ઉમેરી દો.   

ચણાનો લોટ કે ચોખાનો લોટ4/5

ચણાનો લોટ કે ચોખાનો લોટ

ચણાનો લોટ કે ચોખાનો લોટ રવાના બેટરમાં ઉમેરવાથી બેટરને બાઈંડિંગ મળી જશે. આ 2 લોટના કારણે બેટર તવા પર બરાબર રીતે સ્પ્રેડ થશે અને ચીલાને પલટતી વખતે તે તુટશે પણ નહીં.  

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TAGS:
Cooking Hacks
કુકીંગ હૈક્સ

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