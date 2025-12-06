Recipe: દાળિયાની ચીકી માટે ગોળનો પાયો કરો ત્યારે 1 ચમચી આ વસ્તુ ઉમેરી દેજો, એકદમ બહાર જેવી ક્રિસ્પી ચીકી ઘરે બનશે
Gud Chana Chikki Recipe: શિયાળામાં અલગ અલગ પ્રકારની ચીકી ખવાતી હોય છે. ઘણા લોકો તૈયાર ચીકી લાવતા હોય છે તો કેટલાક લોકો ઘરે ચીકી બનાવતા હોય છે. જો તમે પણ ઘરે ચીકી બનાવવા માંગો છો પણ તમને પરફેક્ટ રીત ખબર નથી તો આજે તમને જણાવી દઈએ દાળિયાની ચીકી ઘરે કેવી રીતે બનાવવી જોઈએ.
દાળિયાની ચીકી
સામાન્ય રીતે લોકો સીંગદાણાની ચીકી બનાવતા હોય છે પરંતુ ગોળ અને દાળિયાની ચીકી પણ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. આજે તમને જણાવીએ ઘરે કેવી રીતે દાળિયાની ચીકી બનાવવી. આ રીત ફોલો કરી ચીકી બનાવશો તો ચીકી પરફેક્ટ બનશે. દાંતમાં ચોંટશે નહીં અને બહાર જેવી જ ક્રિસ્પી અને સ્વાદિષ્ટ ચીકી બનશે.
દાળિયાની ચીકી
દાળિયાની ચીકી બનાવવા માટે જરૂરી સામગ્રીની વાત કરીએ તો તેના માટે 1 કપ ગોળ, એક ચપટી સોડા, એક ચમચી ઘી અને 1 કપ દાળિયાની જરૂર પડશે.
ફોતરા વિનાના દાળિયા
ફોતરા વિનાના દાળિયાને થોડા શેકી લેવા અને સાઈડ પર રાખી દો. ત્યારબાદ એક પેનમાં થોડું ઘી મુકી ગોળ ગરમ કરો. ગોળને ધીમા તાપે સતત હલાવતા રહો. ગોળ બરાબર ઓગળી જાય એટલે તેમાં ઘી ઉમેરી દો.ગોળ ચીકી માટે રેડી છે કે નહીં તે જોવા માટે એક વાટકી પાણીમાં ગોળના પાયાના ટીપા પાડો. જો ગોળ ઠંડો થઈ કડક થઈ જાય તો ગોળ રેડી છે.
ગોળ ફુલવા લાગે
છેલ્લે ગોળમાં બેકિંગ સોડા ઉમેરો. ગોળ ફુલવા લાગે એટલે ગેસને બંધ કરી દાળિયા ઉમેરો અને સારી રીતે મિક્સ કરો.
ચીકી
એક થાળી પર તેલ લગાડી તેના પર ચીકી પાથરો અને સારી રીતે પાતળી રહે તેમ સ્પ્રેડ કરો. ચીકી ઠંડી થાય ત્યારે તેના ટુકડા કરી લો. આ ચીકીને તમે 10 થી 15 દિવસ આરામથી યુઝ કરી શકો છો.
Trending Photos