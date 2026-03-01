ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Ghughra Recipe: હોળી પર ઘરે બનાવો ખાંડ વિનાના ઘુઘરા, આ ઘુઘરા ખાવાથી નહીં વધે બ્લડ શુગર લેવલ

Ghughra Recipe: જો તમે હોળીના તહેવાર પર બનાવવા માટે એવી મીઠાઈ શોધી રહ્યા છો જે ખાંડ વિના બને અને ડાયાબિટીસ હોય તે પણ ખાઈ શકે તો ચાલો તમને જણાવીએ ખાંડ વિનાના ઘુઘરા બનાવવાની રીત. આ ઘુઘરા બનાવવા ઈઝી છે અને ડાયાબિટીસ પેશન્ટ પણ તેને ખાઈ શકે છે. તો ચાલો ફટાફટ નોંધી લો ઘુઘરાની રીત.
 

Updated:Mar 01, 2026, 05:11 PM IST

ઘુઘરા પારંપરિક ગુજરાતી મીઠાઈ

1/7
image

ઘુઘરા પારંપરિક ગુજરાતી મીઠાઈ છે જે સામાન્ય રીતે રવા, ખાંડ અને મેંદાથી બનતી હોય છે. તહેવારો પર ઘરોમાં ઘુઘરા બનતા હોય છે. ખાંડ હોવાથી ઘુઘરા ઘણા લોકો ખાઈ શકતા નથી. તેથી આજે તમને ઘુઘરાના સુગર ફ્રી વર્ઝન વિશે આજે તમને જણાવીએ. આ ઘુઘરામાં 1 ચમચી ખાંડનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. તેના સ્ટફિંગમાં પણ હેલ્ધી ડ્રાયફ્રુટ એડ કરવાના છે.   

ઘુઘરા માટેની સામગ્રી

2/7
image

1 કપ ઘઉંનો લોટ, 2 ચમચી ઘી, 1 કપ ઝીણો સમારેલો ખજૂર, 2 ચમચા નાળિયેરનું બુરું, અડધો કપ શેકેલો રવો, અડધો કપ ઝીણા સમારેલા બદામ, કાજુ અને પિસ્તા, 1 ચમચી એલચી પાવડર, તળવા માટે તેલ.  

સુગર ફ્રી ઘુઘરા બનાવવાની રીત

3/7
image

સૌથી પહેલા ઘઉંના લોટમાં ઘીનું મોણ ઉમેરી કઠણ કણક બાંધી લો. કણકને ભીના કપડાથી ઢાંકી સેટ થવા રાખો. કણક સેટ થઈ જાય એટલે તેમાંથી લુઆ કરી લો અને તેને પણ ભીના કપડાથી ઢાંકીને રાખો.  

ઘુઘરાનું સ્ટફિંગ બનાવવાની રીત

4/7
image

એક કઢાઈમાં ઘી ગરમ કરી તેમાં બદામ, પિસ્તા અને કાજુ ઉમેરી 1 મિનિટ શેકો. ત્યારબાદ તેમાં ઝીણો સમારેલો ખજૂર એડ કરી 2 મિનિટ શેકાવા દો. તેમાં નાળિયેરનું બુરું અને રવો મિક્સ કરી મિશ્રણને 5 મિનિટ શેકી છેલ્લે તેમાં એલચી પાવડર ઉમેરી ગેસ બંધ કરી મિશ્રણને ઠંડુ થવા દો.  

ઘુઘરા કેવી રીતે ભરવા

5/7
image

ઘુઘરાનું સ્ટફિંગ બરાબર ઠંડુ થઈ જાય એટલે તૈયાર કરેલી કણકમાંથી પુરી વણો અને તેમાં તૈયાર કરેલું સ્ટફીંગ ભરો. ત્યારબાદ પુરીને ફોલ્ડ કરી ઘુઘરાની કિનારીને થોડી ભીની કરી તેના પર ફોલ્ડ કરો. પુરીની કિનારીને સારી રીતે ફોલ્ડ કરવી જેથી તળતી વખતે ઘુઘરા ખુલી ન જાય.  

શુગર ફ્રી ડ્રાયફ્રુટ ઘુઘરા

6/7
image

ઘુઘરા તૈયાર થાય ત્યાં સુધીમાં એક કઢાઈમાં ઘી ગરમ કરવા મુકી દેવું. તેયાર કરેલા ઘુઘરાને ઘીમાં તળી લેવા. આ રીતે ફટાફટ રેડી કરી શકો છો શુગર ફ્રી ડ્રાયફ્રુટ ઘુઘરા.   

7/7
image
GhughraRecipeKitchen Hackscooking tipsઘુઘરા બનાવવાની રીત

Trending Photos