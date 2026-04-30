Recipe: એકવાર આ રીત ફોલો કરી પાણીપુરી માટે કાચી કેરીનું પાણી બનાવો, પાણીપુરી ખાઈને પેટ ભરાશે પણ મન નહીં ભરાય
Raw Mango Pani for Gol Gappa: કાળઝાળ ગરમીથી 1 મિનિટમાં રાહત અપાવી દે તેવી કોઈ વાનગી હોય તો તે છે પાણીપુરી. ગરમીના કારણે ભુખ મરી જાય છે અને કંઈપણ ખાવાની ઈચ્છા થતી નથી પણ જો નજરની સામે પાણીપુરી આવી જાય તો ખાવાની ઈચ્છા થઈ જ જાય છે.
પાણીપુરીનું સૌથી ચટાકેદાર પાણી
જો તમે પણ પાણીપુરી ખાવાના શોખીન છો તો તમને આજે પાણીપુરીનું સૌથી ચટાકેદાર પાણી બનાવવાની રીત જણાવીએ. આ પાણી બનાવી, ફ્રીજમાં ઠંડુ કરી અને પછી પાણીપુરી સાથે ખાશો તો 45 ડીગ્રી ગરમીમાં પણ શરીરમાં ઠંડક પ્રસરી જાશે.
કાચીકેરીનું ખાટું પાણી
અત્યારે કાચી કેરીની સીઝન છે તો પાણીપુરીમાં ચટાકો વધારવા માટે ઘરે કાચીકેરીનું ખાટું પાણી ટ્રાય કરો. કાચી કેરીના ખાટા પાણી સાથે પાણીપુરી ખાશો તો આ પુરી ખાતાં ખાતાં પેટ ભરાઈ જશે પણ મન નહીં ભરાય.
સામગ્રી
કાચી કેરીનું પાણી બનાવવા માટે 1 કપ છાલ ઉતારીને સમારેલી કાચી કેરી, 1 કપ ફુદીનાના પાન, અડધો કપ કોથમીર, 1 ચમચી શેકેલા જીરુંનો પાવડર, 5 લીલા મરચાં, સંચળ અને મીઠું લેવું.
કાચી કેરીનું પાણી
કાચી કેરીનું પાણી બનાવવા માટે કાચી કેરી, લીલા મરચાં, ધાણા અને ફુદીનાને મિક્સર જારમાં લઈ તેમાં બરફના 2 ટુકડા અને મીઠું ઉમેરી પેસ્ટ બનાવી લો. પેસ્ટ બનાવતી વખતે બરફ ઉમેરવો જરૂરી છે જેથી ફુદીનાનો રંગ લીલો જ રહે, કાળો ન પડે.
પાણીપુરી માટે આ જ પાણી બનાવશો
હવે એક મોટા બાઉલમાં 1 લીટર પાણી ભરી તેમાં તૈયાર કરેલી પેસ્ટ ઉમેરો. સાથે તેમાં જીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે સંચળ પાવડર મિક્સ કરો. બધી સામગ્રીને સારી રીતે મિક્સ કરો અને પછી ફ્રીજમાં ઠંડુ થવા મુકી દો. આ પાણી એકવાર ચાખી લેશો તો જ્યાં સુધી માર્કેટમાં કાચી કેરી બનશે ત્યાં સુધી પાણીપુરી માટે આ જ પાણી બનાવશો.
Trending Photos