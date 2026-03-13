ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોRaw Mango: કાચી કેરી અને ફુદીનાનું શરબત બનાવવાની રીત, ગરમીમાં શરીરને મળશે ઠંડક, નહીં લાગે લૂ

Raw Mango: કાચી કેરી અને ફુદીનાનું શરબત બનાવવાની રીત, ગરમીમાં શરીરને મળશે ઠંડક, નહીં લાગે લૂ

Raw Mango Sharbat:  કાચી કેરીની સીઝન શરુ થઈ ગઈ છે. કાચી કેરીમાંથી બનતું શરબત ઉનાળામાં શરીરને ઠંડક અને તાજગી આપે છે. ગરમીના દિવસોમાં પીવા માટે આ હેલ્ધી ડ્રિંક છે. કાચી કેરીનું શરબત બનાવવા માટે વધારે સામગ્રીની જરૂર પણ નહીં પડે અને આ શરબત સરળતાથી બની પણ જાય છે. 
 

Updated:Mar 13, 2026, 06:05 PM IST

કાચી કેરીના શરબતના ફાયદા

1/6
image

કાચી કેરીના શરબતને આમ પન્ના પણ કહેવામાં આવે છે. આ શરબત શરીરને હાઈડ્રેટ રાખે છે. કાચી કેરીના શરબતમાં એવા મસાલા એડ કરવામાં આવે છે જે પાચન સુધારે છે અને પેટને ઠંડક આપે છે. આ શરબત ઈમ્યુનીટી વધારે છે, પેટની બળતરા શાંત કરે છે. તો ચાલો જાણી લો આ શરબત કેવી રીતે બને છે. 

કાચી કેરીના શરબત માટેની સામગ્રી

2/6
image

જો તમારે 4 ગ્લાસ શરબત બનાવવું હોય તો તેના માટે 1 કપ સમારેલી કાચી કેરી, 1/2 કપ ફુદીનાના પાન, 1/2 કપ સાકર અથવા ગોળ, સંચળ સ્વાદ અનુસાર, શેકેલા જીરુંનો પાવડર, બરફ સર્વ કરવા માટે  

કાચી કેરીનું શરબત બનાવવાની રીત

3/6
image

સૌથી પહેલા કાચી કેરીને ધોઈ તેની છાલ કાઢી અને તેના ટુકડા કરી લો. કેરીના ટુકડાને બાફી લેવા. કેરીને બાફ્યા વિના પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.   

શરબત બનાવવાની રીત

4/6
image

હવે એક મિક્સર જારમાં ફુદીનો, બાફેલી કેરી, સાકર, સંચળ, જીરું પાવડર ઉમેરી બરાબર બ્લેડ કરો. બ્લેડ કરતી વખતે તેમાં 2, 3 બરફના ટુકડા ઉમેરી દો જેથી ફુદીનાનો રંગ કાળો ન પડે.  

5 જ મિનિટમાં તૈયાર કાચી કેરીનું શરબત

5/6
image

તૈયાર કરેલી પેટને એક તપેલામાં કાઢો અને તેમાં 4 ગ્લાસ ઠંડુ પાણી એડ કરો. પાણીને સારી રીતે હલાવો અને પછી જરૂર જણાય તો તેમાં મીઠું ઉમેરો. બસ આ રીતે 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જશે કાચી કેરીનું શરબત. આ શરબતમાં તમે ગોળ પણ ઉમેરી શકો છો. આ શરબતને ફ્રેશ બનાવી ઉપયોગમાં લઈ લેવું.   

6/6
image
RAW MANGORecipeCooking Hacksgreen mangoકાચી કેરીનું શરબત

Trending Photos