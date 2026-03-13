Raw Mango: કાચી કેરી અને ફુદીનાનું શરબત બનાવવાની રીત, ગરમીમાં શરીરને મળશે ઠંડક, નહીં લાગે લૂ
Raw Mango Sharbat: કાચી કેરીની સીઝન શરુ થઈ ગઈ છે. કાચી કેરીમાંથી બનતું શરબત ઉનાળામાં શરીરને ઠંડક અને તાજગી આપે છે. ગરમીના દિવસોમાં પીવા માટે આ હેલ્ધી ડ્રિંક છે. કાચી કેરીનું શરબત બનાવવા માટે વધારે સામગ્રીની જરૂર પણ નહીં પડે અને આ શરબત સરળતાથી બની પણ જાય છે.
કાચી કેરીના શરબતના ફાયદા
કાચી કેરીના શરબતને આમ પન્ના પણ કહેવામાં આવે છે. આ શરબત શરીરને હાઈડ્રેટ રાખે છે. કાચી કેરીના શરબતમાં એવા મસાલા એડ કરવામાં આવે છે જે પાચન સુધારે છે અને પેટને ઠંડક આપે છે. આ શરબત ઈમ્યુનીટી વધારે છે, પેટની બળતરા શાંત કરે છે. તો ચાલો જાણી લો આ શરબત કેવી રીતે બને છે.
કાચી કેરીના શરબત માટેની સામગ્રી
જો તમારે 4 ગ્લાસ શરબત બનાવવું હોય તો તેના માટે 1 કપ સમારેલી કાચી કેરી, 1/2 કપ ફુદીનાના પાન, 1/2 કપ સાકર અથવા ગોળ, સંચળ સ્વાદ અનુસાર, શેકેલા જીરુંનો પાવડર, બરફ સર્વ કરવા માટે
કાચી કેરીનું શરબત બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા કાચી કેરીને ધોઈ તેની છાલ કાઢી અને તેના ટુકડા કરી લો. કેરીના ટુકડાને બાફી લેવા. કેરીને બાફ્યા વિના પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.
શરબત બનાવવાની રીત
હવે એક મિક્સર જારમાં ફુદીનો, બાફેલી કેરી, સાકર, સંચળ, જીરું પાવડર ઉમેરી બરાબર બ્લેડ કરો. બ્લેડ કરતી વખતે તેમાં 2, 3 બરફના ટુકડા ઉમેરી દો જેથી ફુદીનાનો રંગ કાળો ન પડે.
5 જ મિનિટમાં તૈયાર કાચી કેરીનું શરબત
તૈયાર કરેલી પેટને એક તપેલામાં કાઢો અને તેમાં 4 ગ્લાસ ઠંડુ પાણી એડ કરો. પાણીને સારી રીતે હલાવો અને પછી જરૂર જણાય તો તેમાં મીઠું ઉમેરો. બસ આ રીતે 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જશે કાચી કેરીનું શરબત. આ શરબતમાં તમે ગોળ પણ ઉમેરી શકો છો. આ શરબતને ફ્રેશ બનાવી ઉપયોગમાં લઈ લેવું.
Trending Photos