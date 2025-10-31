ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

પાક નુકશાનીને લઈને ઘર બેઠા કેવી રીતે કરશો કૃષિ પ્રગતિ એપનો ઉપયોગ? આ છે સરળ રીત....

Agricultural Progress App: રાજય સરકાર દ્વારા ખેતરમાં પાક નુક્શાનીને લઈને કૃષિ પ્રગતિ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરવા કહ્યું છે. એપ્લિકેશનમાં સર્વર ડાઉનના ધાંધિયા હોવાનો આક્ષેપ ખેડૂતો કરી રહ્યા છે. કેટલીક જગ્યાએ સર્વર ડાઉનની એરર પણ આવી રહી છે. ત્યારે આ એપનો સરળ રીતે ઉપયોગ કરવો કેવી રીતે?. જુઓ ખેડૂતના ખેતરથી જ અને ખેડૂત પાસેથી સમજો પ્રગતિ એપ્લિકેશનની રોચક માહિતી.

Updated:Oct 31, 2025, 08:42 PM IST

