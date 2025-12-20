યુપીનો યુટ્યુબર અનુરાગ દ્વિવેદી રાતોરાત કેવી રીતે અમીર બન્યો? ક્રુઝ પર શાહી લગ્ન, લક્ઝરી કારનો માલિક

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Updated:Dec 20, 2025, 11:25 AM IST

ઉન્નાવ યુટ્યુબર અનુરાગ દ્વિવેદી ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી અને મની લોન્ડરિંગ માટે તપાસ હેઠળ છે. ED એ લખનઉ, દિલ્હી અને ઉન્નાવ સહિત દેશભરમાં અનુરાગ સાથે જોડાયેલા ૧૦ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે અને ચાર વાહનો જપ્ત કર્યા છે. દુબઈમાં તેના ભવ્ય લગ્ન અને હવાલા દ્વારા રિયલ એસ્ટેટ રોકાણોથી ગેરકાયદેસર આવકના પુરાવા બહાર આવ્યા છે.  

ઉન્નાવ, ઉત્તર પ્રદેશ સ્થિત યુટ્યુબર અનુરાગ દ્વિવેદી, જે થોડા વર્ષો પહેલા સુધી સાયકલ ચલાવતો હતો, હવે કરોડોની કારના માલિક છે. જેમાં લેમ્બોર્ગિની, મર્સિડીઝ, BMW અને ડિફેન્ડરનો સમાવેશ થાય છે. તેમના YouTube પર ૭ મિલિયન સબ્સ્ક્રાઇબર્સ અને Instagram પર ૨.૪ મિલિયન ફોલોઅર્સ છે. તેના ઝડપી વિકાસથી બધાને આશ્ચર્ય થયું, પરંતુ હવે તે કાનૂની કાર્યવાહીનો સામનો કરી રહ્યો છે.

દુબઈમાં એક શાહી લગ્ન અને વૈભવી ખર્ચ

અનુરાગની ખ્યાતિ ત્યારે વધુ વધી જ્યારે તેણે દુબઈમાં એક મોંઘા ક્રુઝ શિપમાં લગ્ન કર્યા. 23 નવેમ્બરના રોજ થયેલા લગ્નમાં તેણે ભવ્ય ખર્ચ કર્યો. તે તેના પરિવાર અને સંબંધીઓને દુબઈ લઈ ગયો અને પાછો ફર્યો. બોલિવૂડના મોટા નામો પણ લગ્નમાં હાજર રહ્યા. તેની જીવનશૈલી વિશે પહેલા પણ પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. ગયા વર્ષે, લોરેન્સ ગેંગે તેની પાસેથી ₹1 કરોડની ખંડણી પણ માંગી હતી. જોકે, હવે મામલો વધુ ગંભીર છે કારણ કે સિલિગુડીમાં તેની સામે નોંધાયેલી ફરિયાદ બાદ મોટી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

લખનૌ, ઉન્નાવ અને દિલ્હીમાં 10 સ્થળોએ દરોડા

સિલિગુડીમાં નોંધાયેલા કેસ બાદ, EDએ દેશભરમાં અનુરાગ સાથે જોડાયેલા 10 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા છે. આમાં લખનૌ, દિલ્હી અને ઉન્નાવના સરનામાંનો સમાવેશ થાય છે. તપાસમાં એક મોટું ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી અને જુગાર નેટવર્ક ખુલ્યું. હવાલા ચેનલો દ્વારા મોટા પાયે પૈસા એકઠા કરવામાં આવી રહ્યા હતા અને વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી રહ્યા હતા. આ નેટવર્કમાં અનુરાગની ભૂમિકા લોકોને પ્રોત્સાહન અને ભરતી કરવામાં વર્ણવવામાં આવી હતી. તે આ ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશનો માટે વિડિઓઝ બનાવતો હતો, લોકોને આ પ્લેટફોર્મ પર રોકાણ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે લિંક્સ અને પ્રમોશનલ કોડ પ્રદાન કરતો હતો.  

ED ને વૈભવી જીવનશૈલીના પુરાવા મળ્યા

દરોડામાં, ED એ કુલ ચાર મોંઘા વાહનો જપ્ત કર્યા. જેમાં 6.5 કરોડ રૂપિયાની કિંમતની લેમ્બોર્ગિની ઉરુસ, 90 લાખ રૂપિયાની કિંમતની મર્સિડીઝ, ફોર્ડ એન્ડેવર અને મહિન્દ્રા થારનો સમાવેશ થાય છે. અગાઉ, તેની પાસે 1.7 કરોડ રૂપિયાની કિંમતની BMW, ફેરારી અને ડિફેન્ડર જેવા વાહનો પણ મળી આવ્યા હતા. આશરે 20 લાખ રૂપિયા રોકડા, ડિજિટલ ઉપકરણો અને ઘણા દસ્તાવેજો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

હવાલા ચેનલો દ્વારા દુબઈમાં રોકાણ

દરોડામાં જપ્ત થયેલા દસ્તાવેજો દર્શાવે છે કે અનુરાગે હવાલા ચેનલો દ્વારા દુબઈ રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ કર્યું છે. આ પૈસા ગેરકાયદે સટ્ટાબાજી દ્વારા કમાયા હોવાનું માનવામાં આવે છે. અનુરાગના બેંક ખાતા, ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ અને વીમા પોલિસીની તપાસના પરિણામે આશરે ૩ કરોડ રૂપિયાની જંગમ સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે.

તેની ગેરકાયદેસર કમાણી કેવી રીતે શરૂ થઈ?

અનુરાગ સાત વર્ષ પહેલા ઉન્નાવથી દિલ્હી આવ્યો હતો. યુટ્યુબર બન્યા પછી, તેણે ડ્રીમ-૧૧ અને અન્ય ફેન્ટસી ક્રિકેટ એપ્સનો પ્રચાર કરવાનું શરૂ કર્યું. તેણે રેફરલ લિંક્સ અને કોડ્સમાંથી કમિશન મેળવ્યું. બાદમાં, તેણે ગ્રોઝન નામની ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી એપ પણ ચલાવી. અહીં તેની કમાણી ઝડપથી વધી, અને તે ક્રિકેટ બુકીઓના સંપર્કમાં આવ્યો. EDએ તેને ઘણી વખત સમન્સ મોકલ્યું, પરંતુ તે એજન્સી સમક્ષ હાજર થવામાં નિષ્ફળ ગયો. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે ગેરકાયદેસર આવક ભેગી કર્યા પછી, તે ભારત છોડીને દુબઈમાં સ્થાયી થયો.

અત્યાર સુધી ૩ ધરપકડ, તપાસ ચાલુ છે

આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ કેસમાં ૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૫ ના રોજ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી અને ૨૨.૭ કરોડ રૂપિયાથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે. તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે.

અનુરાગ દ્વિવેદીનો આખો કેસ એક યુવાન યુટ્યુબરથી કરોડપતિ બનેલા વ્યક્તિની વાર્તાથી આગળ વધે છે અને ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી, હવાલા નેટવર્ક, દુબઈમાં વિદેશી રોકાણ અને મની લોન્ડરિંગ સાથે સંકળાયેલા એક મોટા રેકેટ તરફ નિર્દેશ કરે છે. ભવિષ્યમાં ED વધુ કાર્યવાહી કરી શકે છે, કારણ કે આ કેસના મૂળ અનેક રાજ્યો અને આંતરરાષ્ટ્રીય ચેનલોમાં હોવાનું જણાય છે.

