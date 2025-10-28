ખૂંખાર વાવાઝોડું 'મોન્થા'ની ગુજરાત પર કેવી થશે અસર? આ વિસ્તારોમાં એક સાથે ત્રણ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય
Cyclone Montha Alert: ગુજરાત રાજ્ય હાલમાં કમોસમી વરસાદની ઝપેટમાં છે, જેને પગલે રાજ્યમાં ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાયો છે. એકસાથે ત્રણ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં દક્ષિણ ગુજરાત બાદ હવે સૌરાષ્ટ્રમાં પણ બારે મેઘ ખાંગા થયા હોય તેવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. ધોધમાર કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોના પાકને વ્યાપક નુકસાન થવાની ભીતિ છે.
31મી ઓક્ટોબર સુધી હળવાથી ભારે વરસાદની આગાહી
ગુજરાત પર આ ત્રણ વરસાદી સિસ્ટમની અસરના પગલે અમદાવાદ સહિત રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. જોકે, હવામાન ખાતા દ્વારા હજુ આગામી ચાર દિવસ એટલે કે, તા. 31મી ઓક્ટોબર સુધી હળવાથી ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, મંગળવારના રોજ બનાસકાંઠા, પાટણ, ભરૂચ, સુરત, નવસારી, વલસાડ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ અને કચ્છમાં ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.
ગુજરાતમાં કમોસમી માવઠાનું જોર રહેશે. રાજ્યના હવામાન વિભાગની આગાહી કહે છે કે, 27 થી 31 ઓક્ટોબર સુધી કમોસમી વરસાદ રહેશે. હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસે કહ્યું કે, હાલ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. 5 દિવસ સાર્વત્રિક વરસાદ રહેશે. અમદાવાદમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. બીજી તરફ બંગાળની ખાડીમાં એક સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે. આ કારણે 5 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ છે. પોર્ટ પર એલસી 3 નબરનું સિગ્નલ લગાવી દેવાયું છે.
સૌરાષ્ટ્રમાં 'રેડ એલર્ટ' અને આ વિસ્તારોમાં 'ઓરેન્જ એલર્ટ'
વરસાદનું જોર વધવાની શક્યતાને પગલે હવામાન ખાતાએ કેટલાક વિસ્તારો માટે એલર્ટ જાહેર કર્યા છે. બુધવારથી સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી, ભાવનગર અને ગીર સોમનાથમાં તેમજ શનિવારના રોજ સુરત અને નવસારીમાં વરસાદનું જોર વધવાની સંભાવના હોવાથી ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કરાયું છે. વળી, અમરેલી, ભાવનગર અને ગીર સોમનાથમાં મંગળવાર સવારનાં 6 વાગ્યા સુધીના વિતેલા 24 કલાક દરમિયાન અત્યંત ભારે વરસાદની શક્યતા હોવાથી રેડ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે, જે ગંભીર પરિસ્થિતિ તરફ ઈશારો કરે છે.
દેશ પર મંડરાયો વધુ એક ચક્રવાતનો ખતરો: ગંભીર ચક્રવાતી વાવાઝોડું 'મોન્થા'
એક તરફ ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ વરસી રહ્યો છે, ત્યારે દેશ પર વધુ એક ચક્રવાતી વાવાઝોડાનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. આજે 'મોન્થા' વાવાઝોડું ગંભીર ચક્રવાતી વાવાઝોડું (Severe Cyclonic Storm) બનશે. આજે સાંજ સુધીમાં અથવા રાત્રે આંધ્રપ્રદેશના તટ પર 'મોન્થા' લેન્ડફોલ (ટકારાશે) કરશે. લેન્ડફોલ સમયે પવનની ગતિ ૧૧૦ કિમી પ્રતિ કલાકની રહી શકે છે. છેલ્લા 6 કલાકમાં જ વાવાઝોડાની ગતિ ૧૮ કિમી પ્રતિ કલાક વધી ગઈ છે.
આંધ્રપ્રદેશમાં અલર્ટ, રેસ્કયૂ ટીમો તૈનાત
વાવાઝોડાના કારણે અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે અને બે દિવસ સુધી આંધ્રપ્રદેશના વિસ્તારોમાં મૂશળધાર વરસાદ થઈ શકે છે. આ ખતરાને ધ્યાનમાં રાખીને આંધ્રપ્રદેશના સમુદ્ર કાંઠા વિસ્તારોમાં અલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને કાંઠા વિસ્તારોમાંથી લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ હટાવવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. સાવચેતીના ભાગરૂપે 65થી વધુ ટ્રેન અને ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે. સેના, NDRF સહિતની રેસ્કયૂ ટીમોને અલર્ટ મોડમાં રાખવામાં આવી છે, જેથી કોઈપણ કટોકટીનો સામનો કરી શકાય.
