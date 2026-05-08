/પત્નીના કાંડથી કંટાળેલા પતિએ ઘરમાં ઠેકઠેકાણે CCTV લગાવીને પોલ ખોલી, સુરતનો આ કિસ્સો ચર્ચાના ચગડોળે ચઢ્યો

Surat News : સુરતથી પતિ પત્નીના ઝગડાનો અજીબ કિસ્સો સામે આવ્યો છે. સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં પતિ અને પત્ની વચ્ચેનો ઝઘડો પોલીસ સ્ટેશનમાં પહોંચ્યો છે. પત્નીના ત્રાસના કારણે પતિએ ઘરમાં ચારેતરફ સીસીટીવી કેમેરા લગાવીને પત્ની વિરુદ્ધ પુરાવા એકઠા કર્યા હતા. પતિએ પોલીસને પુરાવા આપવા માટે કેમેરા લગાડ્યા હતા. પુત્રવધુનો ત્રાસ અને હેવાનિયતને લઈ પતિ અને પરિવાર પોલીસ કમિશનર કચેરીએ મદદ માટે પહોંચ્યો હતો.
સુરતમાં હાલ વરાઠા વિસ્તારમાં પતિ પત્નીનો ઝગડો ચર્ચાના ચગડોળે ચઢ્યો છે. પતિએ કહ્યું કે, લાઈફ લાઈન સંસ્થા દ્વારા રૂપિયા 3 લાખ લઈ તેના લગ્ન કરાવ્યા હતા. આ સંસ્થાએ પત્નીની 15 વર્ષની ગેરેન્ટી લીધી હતી. તેમજ પત્નીના આ સાતમા લગ્ન હોવાની વાત પણ પતિએ જણાવી.
પતિએ આરોપ મૂક્યો કે, ઘરમાથી સોનાના દાગીના અને સર સામાન લઈને પત્ની જતી રહી છે. પરંતુ તેમ છતાં મન ફાવે ત્યારે રાત્રિના બે વાગ્યે, ત્રણ વાગ્યે ઘરે આવી બબાલ કરતી હોય છે. મારી પત્ની મને પણ ઢોર માર મારતી હોવાનો આક્ષેપ પતિએ કર્યો છે.
અગાઉ પત્નીએ પોલીસની જ હાજરીમાં પોતાના જ દીકરાને ધક્કો મારી ચપ્પલ મારવા પતિને દોડી હતી. તો પત્નીએ પોલીસની જ હાજરીમાં ગાળાગાળી કરી જ્વલનશીલ પદાર્થ છાટી આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
બીજી બાજુ, પત્નીએ પતિ અને તેમના પરિવાર સામે કલમ 498 હેઠળ ફરિયાદ પણ નોંધાવી હતી. પતિ પત્નીના ઝગડાના સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. પરિવારે ન્યાયની માંગ કરી મહિલા વિરુદ્ધ ગુનો નોંધવા માંગ કરી છે.