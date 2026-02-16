Car Discount: 73000 રૂપિયા સુધીનું બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ, આ 4 ગાડીઓ પર પૈસા બચાવવાની તક
Hyundai કંપનીના ગાડી ખરીદવાનો પ્લાન હોય તો ફેબ્રુઆરી મહિનો તમારા માટે ખાસ રહી શકે છે. કંપની આ મહિને ગાડીઓ પર 75 હજાર સુધીનો ફાયદો આપી રહી છે, અલગ-અલગ મોડલ્સ પર છૂટ અલગ-અલગ હોઈશકે છે. આવો તમને જણાવીએ કે સૌથી વધુ ડિસ્કાઉન્ટનો ફાયદો ક્યા મોડલ પર છે?
Hyundai Verna Discount: Carwale પ્રમાણે આ ગાડી પર 73 હજાર રૂપિયા સુધીનો ફાયદો મળી રહ્યો છે. મહત્વનું છે કે જલ્દી આ ગાડીનું ફેસલિફ્ટ મોડલ પણ લોન્ચ કરવાની આશા છે. આ ગાડીની કિંમત 10.79 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)થી શરૂ થાય છે.
Hyundai Exter Discount: કંપનીની આ સસ્તી એસયુવી પર 33 હજાર સુધીનો ફાયદો મળી રહ્યો છે. આ ગાડીની ટક્કર ટાટા પંચ અને નિસાન મેગ્નાઇટ જેવા મોડલ્સથી થાય છે. આ એસયુવીની કિંમત 5,68,033 રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે.
Hyundai Grand i10 Nios Discount: હ્યુન્ડઈની આ હેચબેક પર 48 હજાર સુધીનો ફાયદો આપવામાં આવી રહ્યો છે. આ ગાડીની કિંમત 5.47 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે.
Hyundai i20 Discount: આ પ્રીમિયમ હેચબેક પર 48 હજાર રૂપિયા સુધી બચાવવાની તક છે. આ ગાડી Altroz, Baleno અને Glanza જેવા મોડલ્સને ટક્કર આપે છે. આ હેચબેકની કિંમત 6.86 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે.
ધ્યાન આપોઃ આ ઓફર્સનો ફાયદો 28 ફેબ્રુઆરી 2026 સુધી ઉઠાવી શકાય છે. આ ઓફર્સ અલગ-અલગ શહેરમાં અલગ-અલગ હોઈ શકે છે અને સ્ટોકની ઉપલબ્ધતા પર નિર્ભર છે.
