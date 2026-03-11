ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોT20 Rankings : સંજુએ લગાવી મોટી છલાંગ, વરુણ પાસેથી છીનવાયો તાજ, જાણો હવે કોણ છે નંબર-1 ખેલાડી

T20 Rankings : સંજુએ લગાવી મોટી છલાંગ, વરુણ પાસેથી છીનવાયો તાજ, જાણો હવે કોણ છે નંબર-1 ખેલાડી

ICC T20 Rankings : T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં જીત બાદ ભારતીય ખેલાડીઓનો ICCના નવા T20 રેન્કિંગમાં દબદબો જોવા મળ્યો છે. અભિષેક શર્મા નંબર-1 બેટ્સમેન તરીકે યથાવત છે અને ઇશાન કિશન બીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. બોલરોમાં રાશિદ ખાન નંબર-1 બોલર બની ગયો છે.

Updated:Mar 11, 2026, 03:18 PM IST

1/6
image

ICC T20 Rankings : ટીમ ઈન્ડિયાએ ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને હરાવીને ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યો. ભારતની જીતની અસર હવે ICCની નવી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય રેન્કિંગમાં જોવા મળી રહી છે. ઘણા ભારતીય ખેલાડીઓએ નવી રેન્કિંગમાં મોટી છલાંગ લગાવી છે.

2/6
image

નવી રેન્કિંગમાં ભારતીય બેટ્સમેનોનો દબદબો જોવા મળી રહ્યો છે. અભિષેક શર્માનું વર્ચસ્વ અકબંધ રહ્યું છે. તેણે ફાઇનલમાં ધમાકેદાર ફિફ્ટી ફટકારીને નંબર-1 T20 બેટ્સમેનનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે.

3/6
image

આ દરમિયાન ઈશાન કિશન ટુર્નામેન્ટમાં 317 રન બનાવ્યા બાદ બે સ્થાનનો કૂદકો મારીને બીજા ક્રમે પહોંચી ગયો છે. કિશને પણ તેની કારકિર્દીનું સર્વોચ્ચ રેટિંગ હાંસલ કર્યું અને હવે તે અભિષેક શર્માથી માત્ર ચાર રેટિંગ પોઈન્ટ પાછળ છે.  

4/6
image

વર્લ્ડ કપનો હીરો સંજુ સેમસન 18 સ્થાનની મોટી છલાંગ લગાવીને 22મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. સંજુએ વર્લ્ડ કપમાં સતત ત્રણ અડધી સદી ફટકારી હતી અને ટીમ ઇન્ડિયાની જીતમાં મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો. તો શિવમ દુબે ચાર સ્થાન ઉપર આવીને 27મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.

5/6
image

બોલરોના રેન્કિંગમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. ભારતીય સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તીએ પોતાનું નંબર-1 સ્થાન ગુમાવ્યું છે અને હવે તે બીજા સ્થાને સરકી ગયો છે. અફઘાનિસ્તાનનો સ્ટાર સ્પિનર રાશિદ ખાન ફરીથી નંબર-1 T20 બોલર બન્યો છે.  

6/6
image

ઝિમ્બાબ્વેનો કેપ્ટન સિકંદર રઝા T20 ઓલરાઉન્ડર રેન્કિંગમાં ટોચ પર છે. ભારતનો હાર્દિક પંડ્યા બીજા ક્રમે છે અને બંને ખેલાડીઓએ આ અઠવાડિયે તેમની કારકિર્દીની સર્વોચ્ચ રેટિંગ પ્રાપ્ત કરી છે. ન્યુઝીલેન્ડના કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનર ત્રણ સ્થાનના ફાયદા સાથે નવમા ક્રમે પહોંચી ગયો છે.  

t20 world cup 2026ICC T20 rankingsAbhishek SharmaIshan Kishan

Trending Photos