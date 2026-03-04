જો આવું થયું તો ભારત T20 વર્લ્ડ કપમાંથી થઈ જશે બહાર, ઇંગ્લેન્ડ પહોંચી જશે ફાઇનલમાં
T20 World Cup 2026 Semifinals : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 હવે સેમિફાઇનલ તબક્કામાં પહોંચી ગયો છે. પ્રથમ સેમિફાઈનલ આજે એટલે કે 4 માર્ચના રોજ દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે કોલકાતામાં રમાશે, જ્યારે 5 માર્ચના રોજ ભારત મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે ટકરાશે.
T20 World Cup 2026 Semifinals : ભારતીય ટીમ 5 માર્ચે મુંબઈના વાનખેડે ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની બીજી સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે ટકરાશે. જો આ મેચ વરસાદ અથવા કોઈ કારણોસર રદ થાય છે અને રિઝર્વ દિવસે પણ નથી રમાતી તો શું થશે ? તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
જો નિર્ધારિત દિવસે વરસાદને કારણે મેચ રમાતી નથી, તો મેચ બીજા દિવસે એટલે કે રિઝર્વ ડેના રોજ રમાશે. બંને સેમિફાઇનલ મેચ માટે વધારાનો સમય પણ ફાળવવામાં આવ્યો છે.
પ્રથમ દિવસે મેચ પુરી કરવા માટે 90 મિનિટ અને રિઝર્વ ડે પર 120 મિનિટનો વધારાનો સમય આપવામાં આવશે. તેમ છતાં વરસાદના કારણે કે અન્ય કોઈ કારણોસર મેચ પુરી થતી નથી અને રદ કરવી પડે છે, તો શું થશે ?
જો સેમિફાઇનલ મેચ રદ થાય છે, તો સુપર 8 રાઉન્ડમાં જે ટીમ વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું હશે તે ટીમ ફાઇનલમાં પહોંચશે. ઇંગ્લેન્ડે તેની સુપર 8 મેચમાંથી ત્રણેય જીતી હતી અને ટોપ પર હતી, જ્યારે ભારતે એક મેચ હારી ગયું હતું અને સુપર 8માં બીજા નંબરે રહ્યું હતું, તેથી ભારત T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ જશે.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ મેચ 8 માર્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાવાની છે. 9 માર્ચને રિઝર્વ ડે તરીકે નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.
