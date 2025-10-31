વરસાદની નવી આગાહી : હાલ નહિ અટકે વરસાદ, આજે 15 જિલ્લાઓને હવામાન વિભાગનું એલર્ટ
Cyclone Alert : ગુજરાતમાં જેઠ મહિનાથી શરૂ થયેલો વરસાદ કારતક મહિનામાં પણ ચાલુ છે. ઉનાળુ અને ખરીફ સિઝન બાદ હવે રવી સિઝન માટે પણ વરસાદ ખતરો બન્યો છે. પરંતું હજી પણ વરસાદ અટકે નહિ, આગામી આગાહી આવી ગઈ છે.
હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યું નાવ કાસ્ટ બુલેટિન
હવામાન વિભાગે આગામી ત્રણ કલાક માટે રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. જેમાં અમરેલી અને ભાવનગરમાં ભારે વરસાદ સાથે રેડ એલર્ટ છે. તો અમદાવાદ સહિત ગીર સોમનાથ, ભરૂચ, છોટાઉદેપુર, વડોદરા, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ, દાદર અને નગર હવેલીમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે વરસાદની આગાહી છે. રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓમાં યેલો અલર્ટ સાથે વરસાદની આગાહી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગે આગામી 5 દિવસ વરસાદની આગાહી કરી છે. વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસે જણાવ્યું કે, આગામી 3 દિવસ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. ભારે વરસાદ સાથે થન્ડર સ્ટોમ એક્ટિવિટી રહેશે. જે અંતર્ગત પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. ભરૂચ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ડાંગ તાપી, વલસાડ નવસારી દમણ દદરા નગર હવેલીમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. આ કારણે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપી છે. તમામ પોર્ટ પર 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું છે.
ગુજરાત ઉપર ડીપ ડીપ્રેશન ત્રાટકશે
હજુ ૪ દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. આવતીકાલ સુધીમાં ગુજરાત પર ડીપ ડિપ્રેશન ત્રાટકવાની તૈયારી હોવાથી આ કમોસમી વરસાદ ખેડૂતો માટે વધુ ખરાબ સાબીત થઈ શકે છે. આ દરમ્યાન 55 થી 65 કિમી પ્રતિકલાકની ઝડપે પવન પણ ફૂંકાઈ શકે છે. માછીમારોને 5 દિવસ દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે. ગીર સોમનાથમાં અતિભારે વરસાદનું એલર્ટ અપાયું છે. જ્યારે પોરબંદર, જૂનાગઢ, રાજકોટ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, સુરત, ભરૂચ, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરેન્દ્રનગર, આણંદ, ખેડા અને વડોદરામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની શકયતા છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
અંબાલાલ પટેલે આગામી 12 કલાકમાં મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક ભાગો અને અમદાવાદ-ગાંધીનગરના ભાગોમાં પણ હવામાન પલટાયા બાદ કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, 31 ઓક્ટોબર સુધીમાં ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા છે. જેમાં બનાસકાંઠાના ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. હવામાન નિષ્ણાતે કહ્યું કે, બંગાળ સાગર વાવાઝોડાની અસર અને અરબી સમુદ્રનું હળવું દબાણ પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગો અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પ્રભાવિત કરશે. જેના લીધે પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર, પોરબંદર, દ્વારકાના ભાગો અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં ભારે વરસાદ અને કોઈ ભાગમાં અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્રના અન્ય ભાગોમાં પણ વરસાદની શક્યતા રહેશે. ચ્છના ભાગોમાં પણ ક મોસમી વરસાદની શક્યતા છે. 2 નવેમ્બર સુધીમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. આ સ્થિતિમાં ભરૂચ, સુરત સુધીના ભાગોમાં ભારે વરસાદ થતાં નાની નદીઓમાં પૂર જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થશે. હજુ કેટલો વરસાદ થશે સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં કહેવું અસમર્થ છે. કારણ કે હવાના હળવા દબાણની અસરો ઘણી રહેતી હોય છે.
