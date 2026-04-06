હવામાન વિભાગની આગાહી : 6 થી 12 એપ્રિલ સુધીનું અલ્ટીમેટમ, આંધી-તોફાન સાથે વરસાદ આવશે
Gujarat Weather Forecast By IMD : રાજ્યના માથે ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદનું સંકટ આવ્યું છે. આજથી 12 તારીખ સુધી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય રહેશે. આ કારણે આવતીકાલથી રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી બંધાઈ છે. વાવાઝોડા સાથે રાજ્યમાં વરસાદ પડવાની હવામાનની આગાહી છે. તો હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસે કેવી આગાહી કરી તે જાણીએ.
હવામાન વિભાગે ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે. વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે.દાસે કહ્યું કે, 6 થી 12 એપ્રિલ દરમિયાન વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સિસ્ટમ એક્ટિવ થઈ છે. જેના કારણે 6 થી 12 એપ્રિલ સુધી વાતાવરણ શુષ્ક રહેશે. આવતીકાલે મંગળવારથી કમોસમી વરસાદની આગાહી છે. આ કારણે આવતીકાલે ગુજરાતમાં કેટલાક જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. તો વીજળી પડવાની શક્યતાઓ પણ છે. આંધી-તોફાન સાથે વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદની આગાહી છે. ગુજરાતમાં છૂટાછવાયા હળવાથી માધ્યમ વરસાદ આવશે.
ક્યાં ક્યાં આવશે વરસાદ
કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, રાજકોટ, જામનગર, દ્વારકા વરસાદની આગાહી છે.
આજથી રાજ્યમાં ફરીથી માવઠાનો રાઉન્ડ
હવામાન વિભાગે કહ્યું કે, આગામી 2 દિવસ માટે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા પણ સૂચના આપી છે. આ દિવસોમાં પવન 40 કિલોમીટરની ઝડપે ફૂંકાશે. અત્યારે બે સિસ્ટમ સક્રિય છે. જેના કારણે કમોસમી વરસાદની આગાહી છે. હાલ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સિસ્ટમ સક્રિય થયું છે. સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ સક્રિય છે.
