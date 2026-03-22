IMD Alert : આંધી-વંટોળ સાથે આ વિસ્તારોને ધમરોળશે વરસાદ ! વાવાઝોડા સાથે કરા પડવાની હવામાન વિભાગની આગાહી
IMD Alert : હવામાન વિભાગની નવી આગાહી મુજબ, દિલ્હી-એનસીઆર, હરિયાણા, પંજાબ અને રાજસ્થાન સહિત દેશના આશરે 20 રાજ્યોમાં આજે હવામાન ઝડપથી બદલાવાની સંભાવના છે. જ્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે તો કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે ઝરમર વરસાદ પડી શકે છે.
IMD Alert : આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીના અંતમમાં જ ઉનાળો આવી ગયો હતો. એવું લાગતું હતું કે લોકોને માર્ચ-એપ્રિલમાં જ આકરી ગરમી સહન કરવી પડશે. જોકે, હવામાને અચાનક યુ-ટર્ન લીધો છે અને ગુજરાત સહિત દેશના અનેક ભાગોમાં વરસાદ પડ્યો છે.
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ ઉત્તર અને મધ્ય ભારતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં હજુ પણ વરસાદની આગાહી કરી છે. તાજેતરની આગાહી મુજબ, દિલ્હી-NCR, હરિયાણા, પંજાબ અને રાજસ્થાન સહિત દેશભરના આશરે 20 રાજ્યોમાં આજે દિવસભર હવામાનની સ્થિતિમાં ઝડપથી ફેરફાર થવાની ધારણા છે.
કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે, તો અન્ય વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે ઝરમર વરસાદ પડી શકે છે. હવામાનમાં આ અચાનક ફેરફારથી ગરમીથી રાહત મળી છે, પરંતુ તેની અસર ખેડૂતો અને સામાન્ય રીતે રોજિંદા જીવન પર પણ પડી શકે છે. આગામી દિવસોમાં આ હવામાન પેટર્ન ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ ઉત્તર ભારતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે પવન અને વરસાદની સાથે ગાઢ વાદળછાયા વાતાવરણની પણ શક્યતા છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, 40થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે, જે હવામાન પરિસ્થિતિઓમાં અચાનક ફેરફારનું કારણ બની શકે છે.
જમ્મુ-કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડના ઊંચાણવાળા વિસ્તારોમાં હાલમાં એક નવો પશ્ચિમી વિક્ષેપ એક્ટિવ છે, જેના કારણે હળવી હિમવર્ષા અને વરસાદની શક્યતા છે. ખાસ કરીને, ઉત્તરાખંડના ચારધામ પ્રદેશોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ વધ્યું છે અને ઠંડા પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે, જેના કારણે ત્યાં હવામાન ઠંડુ છે.
