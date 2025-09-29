હવામાન વિભાગનું મોટું એલર્ટ : ગુજરાતમાં વાવાઝોડા જેવું અનુભવાશે, આજે ભારે વરસાદની આગાહી
Gujarat Weather Forecast : છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 223 તાલુકામાં નોંધાયો સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો. જેમાં સૌથી વધુ ગીર સોમનાથના સૂત્રાપાડામાં 5 ઈંચ વરસ્યો. હજુ 4 દિવસ ભારે વરસાદની હવામાનની આગાહી છે. બંગાળની ખાડીમાં વરસાદની ભારે સિસ્ટમ મજબૂત થતાં રાજ્યના અનેક બંદરો પર 3 નંબરના સિગ્નલ લગાવાયા છે.
આખા ગુજરાતમાં મેઘમહેર
છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 223 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો છે. તો 85 તાલુકામાં 1થી 5 ઈંચ સુધી વરસાદ રહ્યો. ગીર સોમનાથના સૂત્રાપાડામાં સૌથી વધુ 5 ઈંચ વરસ્યો. વલસાડના કપરાડામાં સાડા 4 ઈંચ વરસાદ વરસ્યો. હજુ 4 દિવસ ભારે વરસાદની હવામાનની આગાહી છે.
24 કલાકના વરસાદના આંકડા
નવરાત્રિ સમયે રાજ્યમાં જામ્યો મેઘાવી માહોલ જામ્યો હતો. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 232 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો હતો. 125 તાલુકામાં 1થી 8 ઈંચ સુધી વરસાદ ખાબક્યો હતો. સૌથી વધુ ગીરસોમનાથના સૂત્રાપાડામાં 8 ઈંચને પાર વરસાદ વરસ્યો. વલસાડના કપરાડામાં 5 ઈંચ વરસાદ વરસ્યો. વલસાડના ઉમરગામમાં 4.5 ઈંચ વરસાદ, ગીરસોમનાથના પાટણ-વેરાવળમાં પણ 4.5 ઈંચ, જૂનાગઢના માંગરોળમાં 4.5 ઈંચ વરસાદ રહ્યો. તો કોડીનાર અને ઉનામાં સવા 4 ઈંચ વરસાદ વરસ્યો. અંકલેશ્વર, ધરમપુર, ડેડિયાપાડામાં 4 ઈંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો. જૂનાગઢના વિસાવદરમાં પણ વરસ્યો 4 ઈંચ વરસાદ રહ્યો. તાલાલા, કલ્યાણપુર, ખંભાળિયામાં પણ 3.5 ઈંચથી વધુ વરસાદ નોઁધાયો. વલસાડ, વાપી અને પારડીમાં 3.25 ઈંચ વરસાદ રહ્યો.
પરેશ ગોસ્વામીની આગાહી
હવામાન નિષ્ણાત પરેશ ગોસ્વામીની આગાહી કહી છે કે, 2025 ના ચોમાસાના વરસાદનો છેલ્લો રાઉન્ડ 28 થી 2 તારીખ સુધી ચાલશે. બંગાળની ખાડીની સિસ્ટમ મજબૂત થઇ છે, હાલ મહારાષ્ટ પર લોપ્રેસર છે જે 24 કલાકમાં વધુ સ્ટ્રોંગ થઇ ડિપ્રેસન બની શકે છે. જેના કારણે 2 ઓક્ટોબર સુધી રાજ્યમાં ભારે વારસાદની આગાહી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, આગામી બે દિવસ રાજ્યમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર બેટિંગ ચાલશે. વિભાગના વૈજ્ઞાનિક અભિમન્યુ ચૌહાણે કહ્યું કે, દક્ષિણ ગુજરાતમાં રેડ અલર્ટ સાથે સુરત, વલસાડ અને, નવસારીમાં અત્યન્ત ભારે વરસાદની આગાહી છે. તાપી, નર્મદા, ભરૂચ, ડાંગ, દમણ અને દાદર નગર હવેલીમાં આજે ઓરેન્જ અલર્ટ સાથે અતી ભારે વરસાદની આગાહી છે. તો અમદાવાદ, ગાંધીનગર, મહેસાણા, દાહોદ, અરવલ્લીમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. સૌરાષ્ટ્રમાં અમરેલી, દીવ અને ગીરસોમનાથમાં રેડ અલર્ટ સાથે અત્યન્ત ભારે વરસાદ રહેશે. રાજકોટ, જૂનાગઢ માં ઓરેન્જ અલર્ટ સાથે અતિભારે વરસાદની આગાહી છે.
હાલ સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદ રહી શકે છે. છીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના છે. વલસાડ અને 144.6 mm ડાંગ અને દમણ દાદરા નગર હવેલીમાં સૌથી વધુ વરસાદ રહ્યો.
Trending Photos