IMDની નવી ચેતવણી: 19, 20 અને 21 ઓક્ટોબરે ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી, આ જિલ્લાઓમાં બગાડશે તહેવાર !

Gujarat Rain Alert: આ દિવાળીના તહેવારમાં, દેશભરમાં હવામાન બદલાશે. IMD એ 19, 20 અને 21 ઓક્ટોબરે ઘણા રાજ્યો માટે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરી છે, જે તહેવારને બગાડી શકે છે. દેશના મોટાભાગના ભાગોમાંથી ચોમાસું પાછું ખેંચાઈ ગયું છે.
 

Updated:Oct 18, 2025, 06:12 PM IST

Gujarat Rain Alert: આ દિવાળીએ રાજ્યના હવામાનમાં પલટો આવશે, IMDની આગાહી ઘણા રાજ્યોનો તહેવારને બગાડી શકે છે. દેશમાં ચોમાસું પુરૂ થઈ ગયું છે, પરંતુ બંગાળની ખાડીમાં હવામાન પ્રણાલીને કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં હજુ પણ વરસાદની અપેક્ષા છે.  

IMDની આગાહી મુજબ, દિવાળી (20-22 ઓક્ટોબર) દરમિયાન ઘણા દક્ષિણ રાજ્યો અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. દિવાળી અને ગુજરાતી નવા વર્ષ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતના ડાંગ, નવસારી અને વલસાડ જિલ્લામાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. બાકીનો ગુજરાત સામાન્ય રીતે શુષ્ક રહેશે.   

IMD એ કેરળ, તમિલનાડુ, પુડુચેરી, કર્ણાટક, અંદમાન અને નિકોબાર ટાપુઓ, ઓડિશા, કોંકણ, ગોવા, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર અને છત્તીસગઢ માટે 19-20-21 ઓક્ટોબર માટે વરસાદની ચેતવણી પણ જાહેર કરી છે. આ વરસાદની આગાહી આ રાજ્યોમાં દિવાળી ઉજવનારાઓને થોડી અસુવિધા પહોંચાડી શકે છે.  

ઉત્તર પ્રદેશમાં 18થી 20 ઓક્ટોબર સુધી હવામાન શુષ્ક રહેવાની ધારણા છે. ઉત્તર પશ્ચિમી પવનો દિવસના તાપમાનમાં ઘટાડો લાવી રહ્યા છે, જેના કારણે રાત્રે ઠંડી પડી રહી છે અને ઠંડીમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. છૂટાછવાયા વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે.  

દિલ્હી અને રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્ષેત્ર (NCR)ના લોકો માટે સારા સમાચાર છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, દિવાળી દરમિયાન દિલ્હી-NCRમાં હવામાન સ્વચ્છ અને શુષ્ક રહેશે. છેલ્લા 24 કલાકમાં, મહત્તમ તાપમાન 30-32 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને લઘુત્તમ તાપમાન 17-18 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે નોંધાયું છે. સ્વચ્છ હવામાન ઉત્સવનો ઉત્સાહ જાળવી રાખશે.  

