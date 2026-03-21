આગામી 3 કલાક આ જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી, હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યું નાઉકસ્ટ

Rain Alert : હવામાન વિભાગે આગામી 3 કલાક માટે નાઉકાસ્ટ જાહેર કર્યું છે. કચ્છ અને બનાસકાંઠામાં ઠંડર સ્ટોર્મ સાથે મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે, જ્યારે પાટણ, મહેસાણા અને સાબરકાંઠામાં હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. 

Updated:Mar 21, 2026, 08:45 AM IST

રાજ્યના વાતાવરણમાં છેલ્લા 2-3 દિવસથી અચાનક ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે. મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો છે, ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા હજુ પણ ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.  

હવામાન વિભાગે નાઉકાસ્ટ જાહેર કરીને આગામી 3 કલાક માટે વરસાદની આગાહી કરી છે. ખાસ કરીને કચ્છ અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ઠંડર સ્ટોર્મ સાથે મધ્યમ વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. 

બીજી તરફ પાટણ, મહેસાણા અને સાબરકાંઠા જિલ્લામાં હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે અને પવન પણ ફૂંકાઈ શકે છે. 

રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોના તૈયાર થઈ રહેલા પાકને નુકસાન થયું છે. ખેડૂતોના મોઢે આવ્યો કોળિયો છીનવાયો છે. ત્યારે ફરી વરસાદની આગાહીએ ખેડૂતોની ચિંતા વધારી છે.

સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં આ વરસાદ આફત બનીને આવ્યો હતો. ખેડૂતોના તૈયાર થયેલા પાક પલળી જવાથી ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું છે. 

