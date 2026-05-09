  Rain Alert : બે દિવસમાં બદલાઈ જશે હવામાન... આ વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે તૂટી પડશે વરસાદ !

Rain Alert : બે દિવસમાં બદલાઈ જશે હવામાન... આ વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે તૂટી પડશે વરસાદ !

Written ByDilip ChaudharyUpdated byDilip Chaudhary
Published: May 09, 2026, 06:39 PM IST|Updated: May 09, 2026, 06:39 PM IST

IMD Rain Alert : ઉત્તર ભારતમાં ફરી એકવાર હવામાન બદલાવા જઈ રહ્યું છે. જમ્મુ-કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ અને અન્ય પ્રદેશોમાં બે દિવસ બાદ વાવાઝોડા અને વીજળી સાથે વરસાદની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે. 

IMD Rain Alert : ઉત્તર ભારતમાં બપોરના સમયે હાલ ધોમ ધખતો તડકો પડી રહ્યો છે. જો કે, હવામાન ફરી એકવાર બદલાવા જઈ રહ્યું છે. બે દિવસમાં ખાસ કરીને 11મે થી 14મે સુધી ઉત્તર ભારતમાં વરસાદ, વીજળી અને 60 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે, જે પાંચ દિવસ સુધી રહેશે.   

વધુમાં આગામી સાત દિવસોમાં કેરળ, તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને કરાઈકલના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે, જ્યારે અન્ય વિસ્તારોમાં મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. ભારે પવન અને વીજળી સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.  

જો કે, 9થી 15 મેના સમયગાળા દરમિયાન પશ્ચિમ રાજસ્થાન અને 12 અને 13 મેના ગુજરાતના અલગ અલગ ભાગોમાં હીટવેવની આગાહી કરવામાં આવી છે. 11મેના રોજ દક્ષિણ-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી પર લો પ્રેશર સર્જાઈ શકે છે.   

ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, ઉત્તરાખંડમાં 9 અને 10 મેના રોજ છૂટાછવાયાથી હળવાથી મધ્યમ વરસાદ, વાવાઝોડા, વીજળી અને તોફાની પવનો ફૂંકાવાની સંભાવના છે, જ્યારે 10 મેના રોજ જમ્મુ-કાશ્મીર અને લદ્દાખમાં પણ આવી જ સ્થિતિ રહેવાની સંભાવના છે.  

11મેથી 14 મે દરમિયાન, જમ્મુ-કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં વ્યાપક વરસાદ થવાની સંભાવના છે. વાવાઝોડા, વીજળી અને ભારે પવનની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે. આ દરમિયાન કેટેલાક વિસ્તારોમાં કરા પણ પડી શકે છે.   

ઉત્તર-પૂર્વ ભારત તરફ 10થી 15 મે દરમિયાન આસામ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં વરસાદ, વીજળી અને ભારે પવનની આગાહી છે. 11મે થી 15 મે દરમિયાન અરુણાચલ પ્રદેશમાં ભારે વરસાદ અને વીજળીના કડાકા ભડાકા થઈ શકે છે. તો બિહાર, ઝારખંડ અને અન્ય પ્રદેશોમાં વાવાઝોડા, વીજળી અને ભારે પવનની આગાહી કરવામાં આવી છે.

