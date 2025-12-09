IMD ની ચેતવણી : ફરી વાવાઝોડા, વીજળી અને ભારે પવન ફૂંકાવાની આફત આવશે
Weather Update Today : IMD એ ચેતવણી જાહેર કરી છે. આગામી દિવસોમાં ચક્રવાતી પરિભ્રમણ અને નવી પશ્ચિમી વિક્ષેપ ભારતના હવામાનને વિક્ષેપિત કરી શકે છે. ઠંડી વધવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે, જ્યારે ઘણા વિસ્તારોમાં ગાઢ ધુમ્મસ અને ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. જુઓ હવામાન કેવું હોઈ શકે છે.
પાકિસ્તાન અને પંજાબ ક્ષેત્રમાં ઉપરી હવામાં ચક્રવાતી પરિભ્રમણ
હવામાન વિભાગે અહેવાલ આપ્યો છે કે પાકિસ્તાન અને પંજાબ ક્ષેત્રમાં ઉપરી હવામાં ચક્રવાતી પરિભ્રમણ હાજર છે. વધુમાં, ઉત્તર ભારતના મેદાનો પર 120 નોટ સુધીના પવનો સાથે 12.6 કિલોમીટરની ઊંચાઈએ એક ઉષ્ણકટિબંધીય પશ્ચિમી જેટ સ્ટ્રીમ સક્રિય છે. 13 ડિસેમ્બરથી પશ્ચિમી હિમાલય પ્રદેશને એક નવી પશ્ચિમી વિક્ષેપ અસર કરશે.
ભારે વરસાદની ચેતવણી
આ સિસ્ટમો 13 ડિસેમ્બરથી પશ્ચિમી હિમાલય ક્ષેત્રમાં હળવો વરસાદ અને હિમવર્ષા થવાની ધારણા છે. દરમિયાન, 9 ડિસેમ્બરે તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને કરાઈકલ માટે ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. 11 અને 12 ડિસેમ્બરે આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓમાં 30 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે અને 13 અને 14 ડિસેમ્બરે વાવાઝોડા, વીજળી અને ભારે પવન ફૂંકાશે તેવી શક્યતા છે.
લઘુત્તમ તાપમાન અંગે, વિભાગે જણાવ્યું છે કે ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં આગામી ત્રણ દિવસમાં ૨ ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો જોવા મળશે, ત્યારબાદ ચાર દિવસમાં ૨ થી ૪ ડિગ્રીનો વધારો થશે. મધ્ય ભારતમાં તાપમાન ત્રણ દિવસ સુધી યથાવત રહેશે, ત્યારબાદ ચાર દિવસમાં ૨ થી ૩ ડિગ્રીનો વધારો થશે. મહારાષ્ટ્રમાં ચાર દિવસમાં ૨ થી ૩ ડિગ્રીનો ઘટાડો જોવા મળશે.
