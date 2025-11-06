ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ખતરો હજુ ટળ્યો નથી! 12 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાનું એલર્ટ, આ વિસ્તારો થશે પાણી-પાણી!

Weather Department Forecast: ભારતીય હવામાન વિભાગે 12 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાની ચેતવણી જારી કરી છે. ગુજરાત, મરાઠવાડા અને મહારાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં વાવાઝોડા સાથે ભારે વરસાદની આગાહી છે. ઉત્તરાખંડ અને હિમાચલ પ્રદેશ જેવા પર્વતીય રાજ્યો તેમજ અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરા જેવા ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યોમાં પણ ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. 

Updated:Nov 06, 2025, 03:09 PM IST

image

જમ્મુ અને કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપની આગાહી છે, જેના કારણે વાવાઝોડા અને ભારે પવન ફૂંકાશે. દિલ્હી-NCR આંશિક વાદળછાયું રહેશે, સવારે હળવું ધુમ્મસ અથવા ધુમ્મસ છવાઈ શકે છે. પ્રદૂષણનું સ્તર ચિંતાજનક રહી શકે છે, તેથી માસ્ક પહેરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ઉત્તર પ્રદેશના મેદાની વિસ્તારોમાં સ્વચ્છ અને શુષ્ક હવામાનની આગાહી છે. લખનૌ, કાનપુર અને વારાણસી જેવા શહેરોમાં દિવસનું તાપમાન 28 થી 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેશે. 

image

જો કે, આગામી થોડા દિવસોમાં રાત્રિના તાપમાનમાં ઘટાડો થશે, જેનાથી શિયાળાનો અહેસાસ થશે. બંગાળની ખાડીમાં એક લો-પ્રેશર ક્ષેત્ર દક્ષિણ ભારતમાં પૂર લાવી શકે છે, જેમાં તમિલનાડુ અને કર્ણાટક સૌથી વધુ પ્રભાવિત થવાની ધારણા છે. ઉત્તરમાં એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ બરફના તોફાનો, 50 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન અને વીજળી સાથે વિનાશ સર્જી શકે છે. તાપમાનમાં ઘટાડો થશે, જ્યારે દેશ ધુમ્મસમાં ડૂબી જશે અથવા ઠંડીમાં ધ્રુજારી આવશે.

image

image

નીચા દબાણવાળી સિસ્ટમ હવે ઉત્તરપૂર્વીય બંગાળની ખાડીમાં વિકરાળ બની ગઈ છે. આગામી 25 કલાકમાં તે મ્યાનમાર-બાંગ્લાદેશ દરિયાકાંઠાને પાર કરીને આગળ વધશે. તે દક્ષિણ બાંગ્લાદેશ, આંધ્ર કિનારા અને દક્ષિણ રાજ્યોને અસર કરે તેવી શક્યતા છે. તમિલનાડુમાં, ખાસ કરીને 5-6 નવેમ્બરે ભારે વરસાદની આગાહી છે, કેટલાક વિસ્તારોમાં 11 સેમી સુધી વરસાદ પડશે. 

image

8 નવેમ્બર દરમિયાન તમિલનાડુ, આંધ્ર-યાનમ અને રાયલસીમામાં પૂરની શક્યતા છે. 5-7 નવેમ્બર દરમિયાન કર્ણાટકના આંતરિક ભાગોમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે. આજે તેલંગાણામાં પણ વીજળી પડવાની શક્યતા છે, જેની સાથે 50 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. માછીમારોને 5-9 નવેમ્બર સુધી અંદામાન સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીમાં ન જવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

