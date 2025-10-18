ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

તારીખો નોંધી લેજો : દિવાળીના ઉત્સવ વચ્ચે કયા દિવસોએ આવશે વરસાદ, હવામાનની આગાહી

Gujarat Weather Update : દિવાળી અને બેસતા વર્ષના દિવસે ગુજરાતના કેટલાક સ્થળોએ વરસાદની સંભાવના છે. ગુજરાતના કયા શહેરોમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે તે જોઈ લઈએ.
 

Updated:Oct 18, 2025, 09:34 AM IST

ગુજરાતમાં દિવાળીના તહેવારમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે. હવામાન વિભાગે આગામી 20 ઑક્ટોબરથી 22 ઑક્ટોબર સુધી દક્ષિણ ગુજરાતના છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદને લઈને આગાહી કરી છે.

રાજ્યમાં ચોમાસાની વિદાય સમયે વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જોકે, હવામાનની ભાષામાં તેને પોસ્ટ મોન્સુન એક્ટિવિટી કહેવાય છે. જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં આજે (17 ઑક્ટોબર) વરસાદ વરસ્યો છે. જેમાં સુરતના જિલ્લામાં વાતાવરણમાં પલટો આવતા માંડવી સહિતના વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ થયો છે.

હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આગામી 20, 21 અને 22 ઑક્ટોબર, 2025 એટલે કે, દિવાળી અને બેસતા વર્ષના દિવસે દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક સ્થળોએ વરસાદની સંભાવના છે. જેમાં નવસારી, ડાંગ, વલસાડ જિલ્લાના છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે.

18 ઑક્ટોબર, 2025ના રોજ દક્ષિણપૂર્વ અરબી સમુદ્ર અને કેરળ-કર્ણાટક કિનારે લક્ષદ્વીપ પર નીચા દબાણ સર્જાઈ શકે છે. જે પશ્ચિમ-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધવાની શક્યતા છે. ત્યારે આગામી 48 કલાકમાં ડિપ્રેશનમાં તીવ્ર બનવાની સંભાવના છે.

