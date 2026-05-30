  • /ગુજરાતમાં આજે ભરઉનાળે વરસાદની આગાહી : હવામાન વિભાગે નાવકાસ્ટ બુલેટીન જાહેર કર્યું, આ જિલ્લાઓમાં આપ્યું એલર્ટ

ગુજરાતમાં આજે ભરઉનાળે વરસાદની આગાહી : હવામાન વિભાગે નાવકાસ્ટ બુલેટીન જાહેર કર્યું, આ જિલ્લાઓમાં આપ્યું એલર્ટ

Written ByDipti Savant
Published: May 30, 2026, 08:59 AM IST|Updated: May 30, 2026, 08:59 AM IST

Gujarat Weather Forecast Today : ગુજરાત સહિત દેશના અનેક રાજ્યોમાં વરસાદનું એલર્ટ છે. ત્યારે ગુજરાતમાં પણ આજથી 5 દિવસ ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી છે. આ સાથે જ અરવલ્લીમાં વહેલી સવારે ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડ્યો છે. તો અમદાવાદ સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં વહેલી સવારથી વાદળછાયુ વાતાવરણ છવાયું છે. આ વચ્ચે હવામાન વિભાગે નાવકાસ્ટ બુલેટીન જાહેર કર્યું છે. જે મુજબ, સવારે 7:30 વાગેથી આગામી ત્રણ કલાક માટે અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી છે. જેમાં અરવલ્લી, સાબરકાંઠા, મહીસાગર, દાહોદમાં વરસાદની આગાહી છે. આ જિલ્લાઓમાં હળવા વરસાદ સાથે યેલો અલર્ટ જાહેર કરાયું છે. 
 

રાજ્યમાં આજે વરસાદની આગાહી 

હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે કેટલાક જિલ્લાઓમાં વરસાદને લઈને ઓરેન્જ તો કેટલાક જિલ્લાઓમાં યેલો એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. ઉત્તર ગુજરાતના અરવલ્લી, દાહોદ, મહીસાગરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે વીજડીના કડાકા સાથે વરસાદની આગાહી છે. તો બનાસકાંઠા, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ડાંગ, તાપી, દમણ, દાદરા નગર હવેલી, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં યલો એલર્ટ છે. આજથી આગામી પાંચ દિવસ સુધી રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી છે. 

જોકે, ગરમી તો રહેશે જ

બીજી તરફ રાજ્યમાં ગરમીનો શહેર પણ યથાવત રહેશે. આજે 43.1 ડિગ્રી સાથે અમદાવાદમાં રાજ્યની સૌથી વધુ ગરમી નોંધાઈ. ગાંધીનગર અને ભાવનગરમાં 42.7 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. સુરેન્દ્રનગરમાં 41.5000 ડિગ્રી અને રાજકોટમાં 39.9 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. મોટાભાગના જિલ્લાઓના તાપમાનમાં ઘટાડો થયો છે. અમદાવાદમાં વહેલી સવારથી વાદળછાયુ વાતાવરણ છવાયું છે. 

31 મેએ ગુજરાતભરમાં વરસાદ આવશે

આજે સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદ આવશે. તો આવતીકાલે 31મીએ ઉત્તર ગુજરાતના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં વરસાદ આવશે. 1 જૂને રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારમાં વરસાદ પડશે. તો 2થી 4 જૂન દરમિયાન મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદ વરસશે. દેશમાં ચાલુ વર્ષે 90 ટકા વરસાદ વરસવાની શક્યતા છે. પંરતું ગુજરાતમાં ચાલુ વર્ષે સામાન્ય કરતા ઓછા વરસાદની સંભાવના છે.   

અરવલ્લી-હિંમતનગરમાં આવ્યો ધોધમાર વરસાદ 

અરવલ્લી જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. ભારે ગરમી બાદ વરસાદ થતાં લોકોને રાહત મળી છે. મોડાસા સહિત શામળાજી, વાસેરાકંપા, ઈસરોલ, જીવણપુરમાં વરસાદી માહોલ રહ્યો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી દરમિયાન મેઘરાજાનું આગમન થયું છે. માલપુરમાં હવામાનમાં પલટો આવ્યો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે વરસાદ થતા લોકોમાં હરખની હેલી જોવા મળી છે. હાલ વાતાવરણ જોતા વધુ વરસાદની શકયતા છે. તો સાબરકાંઠાના હિંમતનગર જિલ્લામાં પણ વરસાદ વરસ્યો છે. 

ગુજરાત સહિત દેશના અનેક રાજ્યોમાં વરસાદનું એલર્ટ....

આજે દિલ્હીથી લઈને ઉત્તરપ્રદેશ, રાજસ્થાન સુધી વરસાદની આગાહી છે. દિલ્હી આજે વીજડીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ પડી શકે છે. ઉત્તરપ્રદેશ, બિહારમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ આવશે. બિહાર, યુપીમાં 80થી 100 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. મધ્ય પ્રદેશ, રાજસ્થાનમાં તોફાની પવન સાથે વરસાદનું એલર્ટ છે. રાજસ્થાનના કોટા, ઝાલાવાડ, સવાઈ માધોપુર, ટોંકમાં વરસાદની આગાહી છે. MPના ઈન્દોર, ભોપાલ સહિતના જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી છે. તેમજ ઉત્તરાખંડ, અરૂણાચલપ્રદેશ, આસામમાં વરસાદની આગાહી છે. 

