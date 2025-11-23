ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

IMD Alert : ભરશિયાળે ભારે વરસાદની આગાહી, હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યું રેડ એલર્ટ

IMD Alert : આ અઠવાડિયે ઉત્તર ભારતમાં ગાઢ ધુમ્મસ અને તીવ્ર ઠંડી રહેશે. IMDએ દિલ્હીથી ચેન્નાઈ સુધીના ઘણા રાજ્યો માટે રેડ અને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે, જેમાં લોકોને સાવચેતી રાખવાની વિનંતી કરવામાં આવી છે.

Updated:Nov 23, 2025, 06:50 PM IST

IMD Alert :  દેશમાં શિયાળો આવી ગયો છે. શિયાળો ધીમે ધીમે પોતાની હાજરી નોંધાવી રહ્યો છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ 23 નવેમ્બર, 2025થી શરૂ થતા આગામી અઠવાડિયા માટે હવામાન બુલેટિન બહાર પાડ્યું છે.   

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસર ઉત્તર-પશ્ચિમ પ્રદેશોમાં ચાલુ રહી છે, જેના કારણે ઠંડા પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. બંગાળની ખાડીમાં એક નવું લો પ્રેસર બની રહ્યું છે, જે દક્ષિણ ભારતમાં વરસાદ લાવશે.   

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, દક્ષિણમાં હવામાન બદલાઈ રહ્યું છે. બંગાળની ખાડીમાં ઓછા દબાણને કારણે આગામી 48 કલાકમાં તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા અને કેરળમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે.   

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ઉત્તર ભારત ઠંડી અને ધુમ્મસની ઝપેટમાં છે. આગામી ત્રણ દિવસ સુધી દિલ્હી, પંજાબ, હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશમાં ગાઢ ધુમ્મસ રહેશે. IMDએ રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે, જેમાં સવાર અને સાંજની દૃશ્યતા 50 મીટરથી નીચે જવાની ધારણા છે. તાપમાન 8-12 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વચ્ચે રહેશે.  

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, પૂર્વ ભારતમાં ઠંડી વધશે અને બિહાર, ઝારખંડ અને ઓડિશામાં હળવો વરસાદ પડશે. તાપમાન 15-20 ડિગ્રી રહેશે. 

ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાન જેવા પશ્ચિમી રાજ્યોમાં હવામાન મોટાભાગે સૂકું રહેશે. મુંબઈમાં હળવો ઝરમર વરસાદ શક્ય છે, પરંતુ તાપમાન 24-30 ડિગ્રી સામાન્ય રહેશે. રાજસ્થાનના રણ વિસ્તારોમાં દિવસ દરમિયાન સૂર્યપ્રકાશ અને રાત્રે ઠંડી રહેશે.

