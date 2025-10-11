ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

4 ગ્રહણ અને ડઝનથી વધુ મહત્વપૂર્ણ ગ્રહોના ગોચર, ધમાકેદાર રહેશે નવુ વર્ષ, જાણો 2026 ભાગ્યશાળી રાશિઓ !

2026 Lucky Zodiac Signs: 2026નું વર્ષ જોરદાર રહેવાનું છે. નવા વર્ષમાં ચાર ગ્રહણ અને અનેક મહત્વપૂર્ણ ગ્રહો ગોચર જોવા મળશે, જેનો તમામ 12 રાશિઓ પર નોંધપાત્ર પ્રભાવ પડશે. આમાંથી પાંચ રાશિઓને આ ઘટનાઓનો ઘણો ફાયદો થશે.
 

Updated:Oct 11, 2025, 10:27 AM IST

1/8
image

2026 Lucky Zodiac Signs: 2026માં કુલ ચાર ગ્રહણ થશે, જેમાંથી બે સૂર્યગ્રહણ અને બે ચંદ્રગ્રહણ હશે. આ ગ્રહણ 17 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, 3 માર્ચ, 2026ના રોજ ચંદ્રગ્રહણ, 12 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ સૂર્યગ્રહણ અને 28 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ ચંદ્રગ્રહણ થશે.   

2/8
image

આ ઉપરાંત, શનિ, ગુરુ અને રાહુ અને કેતુ જેવા મહત્વપૂર્ણ ગ્રહોનું ગોચર થશે. આ બધાનો આ પાંચ રાશિઓ પર ખૂબ જ સકારાત્મક પ્રભાવ પડી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે નવા વર્ષમાં કઈ રાશિઓ સારા નસીબ માટે તૈયાર છે.  

3/8
image

વૃષભ રાશિ: આ રાશિના વ્યક્તિઓ 2026માં નોંધપાત્ર સિદ્ધિ મેળવી શકે છે, જે વર્ષ તેઓ લાંબા સમય સુધી યાદ રાખશે. કારકિર્દીમાં સ્થિરતા, સફળતા અને નોંધપાત્ર પ્રમોશનની શક્યતા છે. તમને નવી જવાબદારીઓ મળવાની શક્યતા છે. વ્યવસાયિકોને નવી તકો મળશે. પારિવારિક જીવન પણ ખુશ રહેશે.  

4/8
image

તુલા રાશિ: આ રાશિના લોકો માટે, 2026 વર્ષ કારકિર્દીમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ લાવી શકે છે. વ્યવસાયિકોને પણ નોંધપાત્ર નફો થવાની સંભાવના છે. નફો વધશે, અને તેમનો વ્યવસાય વિસ્તરશે. આ સમય દરમિયાન, તમારા અંગત જીવન પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું ભૂલશો નહીં.  

5/8
image

સિંહ રાશિ: આ રાશિના લોકો માટે, 2026 વર્ષ જીવનના ઘણા ક્ષેત્રોમાં સકારાત્મક પરિણામો લાવી શકે છે. તમારી સંપત્તિમાં વધારો થશે. આ તમારા કારકિર્દી માટે પ્રગતિનો સમય પણ છે, અને ખુશીમાં વધારો થશે.  

6/8
image

મેષ રાશિ: 2026નું વર્ષ ખૂબ જ સંતોષકારક અને સંતુલિત રહી શકે છે. તેમને કોઈ મોટી સમસ્યામાંથી રાહત મળી શકે છે. કારકિર્દીમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ અને સ્થિરતા આવવાની શક્યતા છે. આ નાણાકીય શક્તિ પ્રદાન કરશે અને તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરશે.  

7/8
image

ધન રાશિ: આ રાશિના લોકો માટે, 2026 વર્ષ મહત્વપૂર્ણ સારા સમાચાર લાવી શકે છે. સંપત્તિ અને મિલકતમાં વધારો થશે. કેટલાક લોકો ઘર અને કાર ધરાવવાના તેમના સપના પૂરા કરી શકે છે. ઇચ્છિત કારકિર્દીમાં પ્રગતિ શક્ય છે, જે તમને અત્યંત ખુશ કરશે.  

8/8
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી

