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ખાડીમાં લો પ્રેશર સક્રિય; ગુજરાતમાં ફરી જામશે વરસાદી માહોલ! આ તારીખો નોંધી લેજો, જાણો મેઘરાજા ક્યા કેવી મચાવશે તબાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 17, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:06 AM IST

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસાના બીજા રાઉન્ડની વિધિવત શરૂઆત થઈ ગઈ છે. રાજ્યમાં એકસાથે 4 જેટલી ખતરનાક અને શક્તિશાળી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. અત્યાર સુધી રાજ્યના 50 જેટલા તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે, જોકે કુલ વરસાદની સ્થિતિ હજુ પણ થોડી ચિંતાજનક છે. પરંતુ હવે મેઘરાજા ફરીથી બેટિંગ કરવા માટે તૈયાર છે. હવામાન વિભાગ અને જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગામી દિવસો માટે વરસાદની મહત્વની આગાહી કરવામાં આવી છે.
 

કઈ 4 વેધર સિસ્ટમ થઈ છે એક્ટિવ?1/6

કઈ 4 વેધર સિસ્ટમ થઈ છે એક્ટિવ?

રાજ્યમાં એકસાથે 4 જેટલી ખતરનાક અને શક્તિશાળી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. ગુજરાતમાં ચોમાસાનો વર્તમાન રાઉન્ડ બરાબરનો જામી રહ્યો છે, જેની પાછળ મુખ્યત્વે ચાર વેધર સિસ્ટમ જવાબદાર છે. લો-પ્રેશર સિસ્ટમ, અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, મોનસૂન ટ્રફ. આ ચારેય સિસ્ટમ એકસાથે સક્રિય થતાં કેટલાક વિસ્તારોમાં થન્ડરસ્ટોર્મ સાથે મધ્યમથી ભારે વરસાદ વરસી શકે છે.

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અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 20 જુલાઈ સુધી રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ  પડવાની સંભાવના છે. ત્યારબાદ 22થી 30 જુલાઈ વચ્ચે વધુ એક મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ શકે છે, જેના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ નોંધાઈ શકે છે.  તેમણે ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી માહોલ રહેવાની સંભાવના હોવાનું જણાવ્યું છે.

હવામાન વિભાગની તારીખ મુજબની આગાહી3/6

હવામાન વિભાગની તારીખ મુજબની આગાહી

હવામાન વિભાગે આગામી એક સપ્તાહ માટે રાજ્યમાં છૂટાછવાયાથી લઈને મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે. 16 જુલાઈએ દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, રાજકોટ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, વડોદરા, ભરૂચ, નર્મદા, છોટાઉદેપુર, સુરત, તાપી, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે. કચ્છ, વાવ-થરાદ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ અને દાહોદમાં છૂટાછવાયો વરસાદ પડશે. 17, 18 અને 19 જુલાઈ એમ ત્રણ દિવસો દરમિયાન વરસાદની તીવ્રતામાં આંશિક ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. સમગ્ર રાજ્યમાં મોટાભાગે છૂટાછવાયા સ્થળોએ જ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.  

20, 21 અને 22 જુલાઈએ વરસાદની આગાહી4/6

20, 21 અને 22 જુલાઈએ વરસાદની આગાહી

દક્ષિણ ગુજરાતમાં ફરીથી વરસાદી સિસ્ટમ જોર પકડશે. વડોદરા, ભરૂચ, નર્મદા, છોટાઉદેપુર, સુરત, તાપી, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ અને દમણમાં કેટલાક સ્થળોએ સારો વરસાદ જોવા મળશે. સૌરાષ્ટ્ર (રાજકોટ, જામનગર, જૂનાગઢ વગેરે), કચ્છ અને ઉત્તર-મધ્ય ગુજરાતના (અમદાવાદ, ગાંધીનગર, બનાસકાંઠા વગેરે) છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસોને લઈને મહત્વની આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, 17 અને 18 જુલાઈ આસપાસ વધુ એક વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ શકે છે, જેના કારણે ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. જો કે ભારે વરસાદની શક્યતા નથી. 

અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી5/6

અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ આગામી દિવસોમાં વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરતા ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર આપ્યા છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર 26 થી 30 જુલાઈ દરમિયાન રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદનું જોર નોંધપાત્ર રીતે વધવાની સંભાવના છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, પૂર્વ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિસ્તારોમાં સારા વરસાદની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જે ખેતીના પાક માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આગામી બે સપ્તાહ ગુજરાત માટે વરસાદની દ્રષ્ટિએ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ રહેવાના છે.

આગામી સાત દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી6/6

આગામી સાત દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી

પશ્ચિમ હિમાલય ક્ષેત્ર અને ઉત્તર પ્રદેશમાં અત્યંત ખતરનાક હવામાન પરિસ્થિતિઓનો અનુભવ થવાની ધારણા છે. આગામી સાત દિવસોમાં આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની ગતિવિધિ ઝડપથી વધવાની ધારણા છે. હિમાચલ પ્રદેશ અને જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આજે અને આવતીકાલે હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની ધારણા છે. જોકે, 18 થી 22  જુલાઈ દરમિયાન આ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. આજથી 22  જુલાઈ સુધી ઉત્તરાખંડ માટે ભારે વરસાદ માટે રેડ એલર્ટ પણ જારી કરવામાં આવ્યું છે. હવામાન વિભાગે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં વાવાઝોડા સાથે ભારે પવન ફૂંકવાની પણ આગાહી કરી છે. પવનની ગતિ 50 થી 60  કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે.  

TAGS:
Ambalal Patel big prediction
gujarat weather forecast
Gujarat Weather
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