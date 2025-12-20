2026માં શનિ-કેતુની જોડી આ રાશિ માટે ઉભી કરશે સૌથી વધુ મુશ્કેલી, નાણાકીય નુકસાન થવાની સંભાવના
Shani Ketu 2026: નવું વર્ષ 2026 આ રાશિના જાતકો માટે પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર સૂચવે છે કે આ રાશિના જાતકોએ આ વર્ષે પૈસા, કારકિર્દી અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત બાબતોમાં ખાસ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. થોડી બેદરકારી પણ મોટી સમસ્યાઓ તરફ દોરી શકે છે.
Shani Ketu 2026: નવું વર્ષ 2026 આવવાનું છે, અને જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, આ વર્ષ દરેક રાશિ માટે સકારાત્મક અને નકારાત્મક બંને પરિણામો લાવશે. સૂર્ય દ્વારા શાસિત સિંહ રાશિ માટે, 2026 ખૂબ પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. તેમને પૈસા, કારકિર્દી અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આ વર્ષે નાની બેદરકારી પણ સિંહ રાશિના જાતકો માટે મોટી સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે.
ખરેખર, 2026માં, સિંહ રાશિ શનિની ધૈયાના પ્રભાવ હેઠળ રહેશે. વધુમાં, કેતુ પણ આ રાશિમાં સ્થિત થશે. કેતુ 4 ડિસેમ્બરે કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, પરંતુ તે પહેલાં, કેતુ લગભગ આખા વર્ષ માટે સિંહ રાશિમાં રહેશે. શનિ અને કેતુનો આ દુર્લભ યુતિ સિંહ રાશિના જાતકો માટે ઘણી સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે.
કારકિર્દી અને વ્યવસાય પર અસર: 2026 સિંહ રાશિના જાતકો માટે કારકિર્દી અને વ્યવસાયના સંદર્ભમાં ઉતાર-ચઢાવથી ભરેલું રહેશે. નોકરીયાત વ્યક્તિઓને અસ્થિરતા અને રોજગાર સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. નવા કામની શોધમાં રહેલા લોકોને ઇચ્છિત સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં સમય લાગી શકે છે. અત્યાર સુધી સારી કામગીરી કરી રહેલા વ્યવસાયો અથવા દુકાનોને અચાનક નુકસાન અથવા મંદીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ઝડપથી વિકસતો વ્યવસાય કોઈ કારણોસર અટકી શકે છે.
નાણાકીય નુકસાનની શક્યતા: આ વર્ષે સિંહ રાશિના જાતકોએ નાણાકીય બાબતોમાં વધારાની સાવધાની રાખવી પડશે. રોકાણના ક્ષેત્રમાં નસીબ ઓછું અનુકૂળ રહેશે. રિયલ એસ્ટેટ અથવા શેરબજારમાં રોકાણ કરતા પહેલા શુભેચ્છકોની સલાહ લેવાની ખાતરી કરો. આ વર્ષે તમારા નજીકના કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા તમને દગો આપવામાં આવી શકે છે. તમને ઉધાર આપેલા પૈસા પાછા મેળવવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. અચાનક નાણાકીય નુકસાન પણ શક્ય છે.
સંબંધોમાં ખટાશ આવશે: આ વર્ષ સિંહ રાશિના જાતકો માટે પારિવારિક અને વૈવાહિક જીવનની દ્રષ્ટિએ અનુકૂળ નથી લાગતું. લગ્નજીવનમાં મતભેદ વધી શકે છે, જેના કારણે માનસિક તણાવ થઈ શકે છે. ઘરેલું મુશ્કેલીઓ પણ તમારી ચિંતા વધારી શકે છે. પિતા અને પુત્ર વચ્ચેના સંબંધોમાં ખટાશ આવવાની શક્યતા છે. પૂર્વજોની મિલકત સંબંધિત વિવાદો ઉભા થઈ શકે છે, જેના કારણે મોટા પારિવારિક સંઘર્ષો થઈ શકે છે. તમારા બાળકોની પ્રગતિ અને સલામતી પણ તમારા માટે ચિંતાનું કારણ રહેશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos